Il futuro influenza il presente tanto quanto il passato

Torna l'appuntamento con Una voce fuori dal Toro, la rubrica a cura di Enzo Borgna

Presumo tutti concordino sul fatto che la squadra meriterebbe più punti, che la difesa è migliorata, che continua la maturazione di Bremer, Singo, Lukic e Mandragora, e che con il ritorno del Gallo anche l’attacco migliorerà. In tutti i miei articoli ho manifestato ottimismo proprio per la scelta di Juric come tecnico, riguardo il quale da quando allenava il Crotone non ho mai avuto dubbi circa le sue capacità (lui, Gasp, e per motivi diversi, Allegri ritengo siano i migliori allenatori per distacco dell’attuale Serie A). Come ho già scritto, purtroppo, i tifosi che contestano la società si sono invaghiti del Mister solamente dopo le sue dichiarazioni contro Cairo e Vagnati. Il fatto che Juric puntasse su Milinkovic-Savic e Rodriguez (il giocatore più bistrattato della scorsa campagna acquisti) non aveva convinto, ma le critiche alla dirigenza hanno generato vere e proprie ovazioni.