Il partigiano Johnny

Quanto alla partita di lunedì, le prestazioni dei giocatori granata sono state tutte di alto livello, ma io ho un debole per Brekalo e Rodriguez. Di Gemello mi ha colpito il calcio lungo stile Milinkovic-Savic. Il difficile tuttavia arriva ora. Anche perché, guardando la classifica, un pensiero all’Europa va fatto. Lazio, Roma e Fiorentina sono, come si suol dire, ad un tiro di schioppo. La Lazio (delle tre mi sembra quella messa meglio) sta patendo più di quanto immaginassi il cambio di sistema di gioco. E questo spiega anche il fallimento nella stagione scorsa di un ottimo tecnico come Giampaolo, che, a differenza di Sarri, neppure ha avuto a disposizione un ritiro estivo vero e proprio. La Roma, a mio avviso, non può che peggiorare. Ha infatti ingaggiato l’allenatore più sopravvalutato che io ricordi (a pari merito con Conte) da quando seguo il calcio, il quale procurerà alla società danni incalcolabili. La Fiorentina è invece una squadra che, e lo si è visto non solamente con il Toro, se non fosse per Vlahovic fatica a segnare. Le prossime quattro partite (Samp, Sassuolo, Udinese e Venezia) saranno decisive per meglio immaginare la classifica finale. Neppure credo che il mercato invernale sia decisivo se non per tappare due ruoli (esterno sinistro di piede mancino e centravanti da alternare a Sanabria) ma l’importante, lo ripeto per l’ennesima volta, è recuperare giocatori della rosa dell’anno scorso.