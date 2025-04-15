Toro disastroso in casa. E con la Roma sono 5 sconfitte sulle ultime 6 giocate! G. Strippoli Gino Strippoli 20 gennaio - 06:20 20 gennaio

E contro la Roma è arrivata la quinta sconfitta del Torino nelle ultime sei partite giocate in casa, ma non solo visto che negli ultimi due mesi e poco più i granata hanno vinto una sola volta in…