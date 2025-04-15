Toro News

Contro Corrente

Como 1907 v Torino FC - Serie A

Toro a Como vergogna e umiliazione

G. Strippoli

Toro: Vergogna e Umiliazione. Ormai qui non si tratta più di scrivere una cronaca di una partita perché a mio avviso non c'è stata mai partita. Gli errori di questa Società sono sotto gli occhi di…

Torino FC v Cagliari Calcio - Serie A

Questo Toro non sa decollare!

G. Strippoli

Non c'è niente da fare, questo Toro non sa decollare! Inutile dire che è una squadra mediocre e le recenti vittorie contro Cremonese e Sassuolo a me non erano state per nulla convincenti, come ho…

Torino FC v US Cremonese - Serie A

Toro: contro la Cremonese tiepidi risvegli

G. Strippoli

Sicuramente una vittoria importante che ti toglie dal 17° posto ma i primi 20 minuti si è visto un Toro imbarazzante che si faceva facilmente chiudere nella propria metà campo. A livello propositivo…

Juventus FC v Torino FC - Serie A

Il 161° derby della Mole si spegne in un giusto pareggio

G. Strippoli

Il 161° derby della Mole si spegne in un onorato pareggio per il Toro e una sorta di sconfitta per la Juventus. Se è vero che Paleari è stato premiato a fine partita come miglior giocatore in campo e…

coco e castellanos

Toro che pollo! Contro la Lazio Coco fa e disfa

G. Strippoli

Allora, prima di parlare della partita dal punto di vista tecnico c’è una cosa che mi fa riflettere o meglio non riesco ancora a capire ovvero cosa c'è nella mente di questo allenatore. Ha preparato…

Parma Calcio 1913 v Torino FC - Serie A

Che pazzia mettere in marcatura Vlasic su Pellegrino!

G. Strippoli

Non si può dire che il Toro non ha giocato, anzi diciamo pure che la partita l’ha condotta il Toro con molta aggressività per tutto il primo tempo fino al 36 ° minuto quando poi è arrivato il castigo…

torino-pisa

Il Toro di Coppa Italia è una sofferenza in 11 contro 10

G. Strippoli

Sicuramente la vittoria del Torino contro il Pisa, in Coppa Italia, serve alla squadra granata per approdare agli ottavi di finale ed affrontare la Roma ma non distoglie i dubbi sul gioco e sulla…

Torino FC v Atalanta BC - Serie A

Toro, zero in condotta!

G. Strippoli

È stato sicuramente un Toro da zero in condotta, bocciato sotto tutti i punti di vista eccezion fatta per il Cholito Simeone, l’unico a salvarsi da questa debacle granata. Il centravanti granata…

AS Roma v Torino FC - Serie A

Cholito “la fudre” e il trio Is-Co-Ma hanno spento la Roma

G. Strippoli

Secondo i pronostici la Roma era la favorita, arrivava da due vittorie, contro un Toro ancora frastornato dai 5 gol presi contro l’Inter e la non certo partita esaltante contro la Fiorentina. Ma si sa…

Italian Serie A, Torino FC - ACF Fiorentina

Tra Torino e Fiorentina il pareggio delle delusioni

G. Strippoli

Sicuramente il pareggio tra Torino e Fiorentina non accontenta nessuno anzi è deludente vista la pochezza del gioco espresso dalle due squadre. Una partita poco emozionante vissuta tra qualche sprazzo…

ACF Fiorentina v Torino FC - Serie A TIM

Toro, che vergogna! E adesso arriva il gioco delle colpe

G. Strippoli

Finalmente è finito il campionato ed è finito anche lo scempio di una squadra, quella del Torino, che davanti ai suoi tifosi nell’ultima partita di campionato sforna una prestazione maiuscola però al…

Lecce v Torino - Serie A

Toro senza orgoglio, che orribile finale di campionato!

G. Strippoli

Questo Toro fa sempre peggio, altro che 8 finali! A Lecce i granata hanno sempre subito la grinta degli avversari e i salentini che hanno meritatamente vinto. D'altronde ancora una volta da salvare…

Torino v FC Internazionale - Serie A

Toro: troppe concessioni con l’Inter

G. Strippoli

Non c’è proprio nulla da dire sulla sconfitta del Torino contro l’Inter se non che la squadra granata ha concesso troppe volte grandi regali sia in difesa che a centrocampo. Errori a ripetizione di…

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Che brutto Toro contro il Venezia!

G. Strippoli

Ci sono tanti modi per pareggiare una partita. A volte succede per sfortuna o per fortuna, a seconda dei casi, a volte per incapacità nel saper vincere ed altre volte perché si sottovaluta…

Napoli v Torino - Serie A

Al Maradona per il Toro una sconfitta preannunciata

G. Strippoli

Sicuramente era prevedibile che nello stadio di Diego Maradona il Torino uscisse sconfitto. D'altronde è davvero troppa la differenza tecnica tra le due squadre. Il Napoli si sta giocando uno scudetto…

Torino v Udinese - Serie A

Toro cinico e spietato ma anche fortunato

G. Strippoli

Una vittoria che farà sicuramente piacere ai tifosi granata contro una pari livello come l’Udinese, ma non può piacere l’atteggiamento del Torino troppo in surplace, con poco movimento e un…