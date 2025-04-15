Toro a Como vergogna e umiliazione
Toro: Vergogna e Umiliazione. Ormai qui non si tratta più di scrivere una cronaca di una partita perché a mio avviso non c'è stata mai partita. Gli errori di questa Società sono sotto gli occhi di…
Toro: Vergogna e Umiliazione. Ormai qui non si tratta più di scrivere una cronaca di una partita perché a mio avviso non c'è stata mai partita. Gli errori di questa Società sono sotto gli occhi di…
E contro la Roma è arrivata la quinta sconfitta del Torino nelle ultime sei partite giocate in casa, ma non solo visto che negli ultimi due mesi e poco più i granata hanno vinto una sola volta in…
Da una sconfitta ad un altra poco cambia ormai, quello che di certo c'è e che questo Torino contro l'Atalanta un minimo di alibi ce l'ha e si chiama Baroni. L'allenatore granata ha sbagliato di tutto…
Dopo una bella vittoria mi sembra giusto che ci sia una bella sconfitta! Scusate l'ironia, ma il Toro ha giocato malissimo, venendo dominato dallo strapotere fisico dei giocatori dell'Udinese, ma non…
Non c'è niente da fare, questo Toro non sa decollare! Inutile dire che è una squadra mediocre e le recenti vittorie contro Cremonese e Sassuolo a me non erano state per nulla convincenti, come ho…
Il Toro vince contro il Sassuolo, per la seconda volta consecutiva, raddoppiando quanto fatto con la Cremonese. Ha vinto la squadra che ha meritato di più in una partita davvero scialba a livello di…
Sicuramente una vittoria importante che ti toglie dal 17° posto ma i primi 20 minuti si è visto un Toro imbarazzante che si faceva facilmente chiudere nella propria metà campo. A livello propositivo…
Toro: incredibile follia! Quello che è successo ieri sera durante la partita Torino-Milan è proprio da considerarsi una follia granata. Sono tre settimane che Baroni, allenatore del Toro, parla che i…
Dopo questa ennesima sconfitta contro il Lecce diventa sempre più difficile scrivere un articolo sul Toro in quanto a positività, perché lo trovo davvero impossibile. L'allenatore Baroni ci ha messo…
Toro che schiaffone la "manita" di Fabregas. Cinque gol per un Torino da vergogna, perché si può anche perdere contro il Como, squadra che è stata costruita per vincere, spendendo qualcosa come 100…
Il 161° derby della Mole si spegne in un onorato pareggio per il Toro e una sorta di sconfitta per la Juventus. Se è vero che Paleari è stato premiato a fine partita come miglior giocatore in campo e…
È stato ancora Paleari a salvare il Toro. Contro il Pisa, il Torino ha subito più del dovuto le incursioni in contropiede dei ragazzi di Gilardino. Troppi gli spazi lasciati dai granata durante la…
Tutti sapevano delle difficoltà che si sarebbero trovate sul campo di Bologna. La squadra allenata da Vincenzo Italiano, gioca sempre un bel calcio e ha da sempre un attacco che sa segnare. Fino alla…
Una partita quella tra Torino e Genoa che si è decisa nei minuti di recupero con due interventi salva vittoria di Paleari, un portiere spesso sottovalutato. Il ragazzo dopo aver salvato il Toro nella…
Allora, prima di parlare della partita dal punto di vista tecnico c’è una cosa che mi fa riflettere o meglio non riesco ancora a capire ovvero cosa c'è nella mente di questo allenatore. Ha preparato…
Non si può dire che il Toro non ha giocato, anzi diciamo pure che la partita l’ha condotta il Toro con molta aggressività per tutto il primo tempo fino al 36 ° minuto quando poi è arrivato il castigo…
Sicuramente la vittoria del Torino contro il Pisa, in Coppa Italia, serve alla squadra granata per approdare agli ottavi di finale ed affrontare la Roma ma non distoglie i dubbi sul gioco e sulla…
È stato sicuramente un Toro da zero in condotta, bocciato sotto tutti i punti di vista eccezion fatta per il Cholito Simeone, l’unico a salvarsi da questa debacle granata. Il centravanti granata…
Secondo i pronostici la Roma era la favorita, arrivava da due vittorie, contro un Toro ancora frastornato dai 5 gol presi contro l’Inter e la non certo partita esaltante contro la Fiorentina. Ma si sa…
Sicuramente il pareggio tra Torino e Fiorentina non accontenta nessuno anzi è deludente vista la pochezza del gioco espresso dalle due squadre. Una partita poco emozionante vissuta tra qualche sprazzo…
Finalmente è finito il campionato ed è finito anche lo scempio di una squadra, quella del Torino, che davanti ai suoi tifosi nell’ultima partita di campionato sforna una prestazione maiuscola però al…
Questo Toro fa sempre peggio, altro che 8 finali! A Lecce i granata hanno sempre subito la grinta degli avversari e i salentini che hanno meritatamente vinto. D'altronde ancora una volta da salvare…
Non c’è proprio nulla da dire sulla sconfitta del Torino contro l’Inter se non che la squadra granata ha concesso troppe volte grandi regali sia in difesa che a centrocampo. Errori a ripetizione di…
Ci sono tanti modi per pareggiare una partita. A volte succede per sfortuna o per fortuna, a seconda dei casi, a volte per incapacità nel saper vincere ed altre volte perché si sottovaluta…
Sicuramente era prevedibile che nello stadio di Diego Maradona il Torino uscisse sconfitto. D'altronde è davvero troppa la differenza tecnica tra le due squadre. Il Napoli si sta giocando uno scudetto…
Una vittoria che farà sicuramente piacere ai tifosi granata contro una pari livello come l’Udinese, ma non può piacere l’atteggiamento del Torino troppo in surplace, con poco movimento e un…
Se uno dovesse attenersi alla statistica della partita allora si dovrebbe parlare di vittoria meritata del Como perché i numeri sono impietosi: 15 tiri in totale del Como di cui 7 in porta rispetto ai…