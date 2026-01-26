Toro a Como vergogna e umiliazione

Toro: Vergogna e Umiliazione. Ormai qui non si tratta più di scrivere una cronaca di una partita perché a mio avviso non c'è stata mai partita. Gli errori di questa Società sono sotto gli occhi di tutti: sbagliato l'allenatore, sbagliato tenere fino a un mese fa un direttore sportivo che ha costruito quest'assemblaggio di giocatori. A Como il Toro è stato annientato e quello che da più fastidio è vedere in campo i giocatori dopo il terzo gol con quella passività che fa solo arrabbiare. Si sapeva che i comaschi sono squadra più forte e capace e già all'andata i granata si erano presi ben cinque sberle in casa, proprio per questo , al di là delle scusanti su eventuali assenze tra i giocatori ( a parte che l'unico assente veramente bravo è Simeone) questo Toro e l'allenatore Baroni avrebbero dovuto preparare la partita in maniera diversa almeno a livello caratteriale invece la squadra è crollata ancora prima di andare in campo e lo si è visto dopo i primi minuti di gioco subendo in ogni parte del campo la squadra allenata da Fabregas , tra l'altro composta da tutti ragazzi giovani. Insomma tra l'andata e il ritorno il Como ha fatto ben 14 tiri in porta contro il Toro e ne ha segnati ben 11! Terribile statistica se poi si aggiunge lo score dei gol subiti, una vera supremazia in serie A con ben 40 reti sul groppone.