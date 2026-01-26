Toro: Vergogna e Umiliazione. Ormai qui non si tratta più di scrivere una cronaca di una partita perché a mio avviso non c'è stata mai partita. Gli errori di questa Società sono sotto gli occhi di tutti: sbagliato l'allenatore, sbagliato tenere fino a un mese fa un direttore sportivo che ha costruito quest'assemblaggio di giocatori. A Como il Toro è stato annientato e quello che da più fastidio è vedere in campo i giocatori dopo il terzo gol con quella passività che fa solo arrabbiare. Si sapeva che i comaschi sono squadra più forte e capace e già all'andata i granata si erano presi ben cinque sberle in casa, proprio per questo , al di là delle scusanti su eventuali assenze tra i giocatori ( a parte che l'unico assente veramente bravo è Simeone) questo Toro e l'allenatore Baroni avrebbero dovuto preparare la partita in maniera diversa almeno a livello caratteriale invece la squadra è crollata ancora prima di andare in campo e lo si è visto dopo i primi minuti di gioco subendo in ogni parte del campo la squadra allenata da Fabregas , tra l'altro composta da tutti ragazzi giovani. Insomma tra l'andata e il ritorno il Como ha fatto ben 14 tiri in porta contro il Toro e ne ha segnati ben 11! Terribile statistica se poi si aggiunge lo score dei gol subiti, una vera supremazia in serie A con ben 40 reti sul groppone.
CONTROCORRENTE
Toro a Como vergogna e umiliazione
Il Toro è alla deriva e l'allenatore non è in grado di trasmettere ai giocatori quella cosi detta " cazzimma" che potrebbe almeno dare un minimo di resistenza al di là della qualità quando manca. Poi...ma perchè si ostina a far giocare Tameze centrale destro quando è un centrocampista e per la terza volta consecutiva tiene in panchina Maripan? Idem vale il discorso per Zapata: ma come ti manca Simeone e continui a insistere su Ngonge? Eviterei di scrivere su come hanno giocato i giocatori visto che sono stati surclassati in ogni momento della partita, in ogni duello uno contro uno o addirittura persi i duelli quando i granata erano in due contro un solo giocatore comasco ( vedi Tameze e Pedersen sulla destra o Coco e Ismajli a sinistra. Non c’è nulla da salvare e forse bisognava evitare di far esordire a partita già super compromessa il giovane Obrador. E’ vero che è arrivato Petrachi ma sembra che il mercato granata non decolli e non per colpa di certo del direttore sportivo che fa quello che può con le risorse che gli vengono date ovvero nulla ( vedi Ricardo andato in altri lidi) ! Obrador è stato preso in prestito con un riscatto a ben 9 milioni, basta ciò per capire che questo Toro non sarà mai rinforzato a dovere. Gli errori sono stati fatti in estate non c’è nulla da stupirsi se adesso ci si ritrova in questo “non calcio”.
