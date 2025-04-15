Toro a Como vergogna e umiliazione
Controcorrente di Gino Strippoli – I 6 gol subiti sono il giusto risultato per gli errori commessi dalla Società
Conduttore televisivo, in Toro News come collaboratore dal 2010, come condirettore editoriale dal 2012. Il Toro la mia fede, la musica la mia passione.
Controcorrente di Gino Strippoli – I 6 gol subiti sono il giusto risultato per gli errori commessi dalla Società
Controcorrente di Gino Strippoli – Toro dominato nel primo tempo: servono rinforzi in difesa e a centrocampo. Maripan seconda esclusione : è un caso?
Controcorrente di Gino Strippoli – Toro dominato per 65 minuti e che errore la formazione iniziale senza Ilkhan, Simeone e Adams
Controcorrente di Gino Strippoli – Granata dominati dallo strapotere fisico e dal gioco dei friulani
Torna "Controcorrente", la rubrica su Toro News di Gino Strippoli: "Granata maldestri nella fase difensiva contro il Cagliari dei giovani"
Torna "Controcorrente", la rubrica su Toro News di Gino Strippoli: "Granata aggressivi lasciano agli avversari poche occasioni e Maripan è un colosso"
Controcorrente di Gino Strippoli – Vittoria importante in attesa dei correttivi di Gianluca Petrachi in gennaio. Intanto l’arbitro salva i granata da un rigore evidentissimo
Torna "Controcorrente", la rubrica su Toro News di Gino Strippoli: "Tra errori dalla panchina a quelli della difesa il Toro ne esce con le ossa rotte"
Torna "Controcorrente" di Gino Strippoli - Granata in amnesia per 35 minuti ma Baroni ci mette molto del suo
Controcorrente di Gino Strippoli - Granata con poca grinta usciti tra i fischi di tutto lo Stadio
Controcorrente di Gino Strippoli - Paleari ancora super davanti ad una superdifesa
Controcorrente di Gino Strippoli - Granata salvati ancora una volta da Paleari, ma il sistema difensivo fa acqua
Controcorrente di Gino Strippoli – Granata bravi e catenacciari per un pareggio che conta
Controcorrente di Gino Strippoli – Granata in rimonta dopo 63 minuti abulici, poi lo show di Leali
Controcorrente di Gino Strippoli - Granata aggressivi e perfetti ma il Napoli quanti errori
Controcorrente di Gino Strippoli – Granata determinati fino al 91° poi l’incomprensibile fallo da rigore
Controcorrente di Gino Strippoli - Toro troppo sterile in attacco e il Parma ne approfitta
Controcorrente di Gino Strippoli – La vittoria contro il Pisa mantiene i dubbi sulla tenuta e qualità della squadra
Controcorrente di Gino Strippoli – Granata disastrosi contro l’Atalanta, l’unico a salvarsi è il Cholito
Controcorrente di Gino Strippoli: "La vittoria che non ti aspetti è il giusto risveglio verso l’Atalanta"
Controcorrente di Gino Strippoli – Due squadre alla ricerca d’identità senza una via al gol
Controcorrente di Gino Strippoli - Un pokerissimo che deve far riflettere chi ha costruito la squadra
Controcorrente di Gino Strippoli - Granata sempre in difficoltà, poi la svolta con Ilkhan che salva un Toro senza identità
Controcorrente di Gino Strippoli – I granata contro la Roma senza orgoglio e stagione fallimentare
Controcorrente di Gino Strippoli - I granata contro il Lecce subiscono la grinta degli avversari ed escono sconfitti
Controcorrente di Gino Strippoli - Inzaghi schiera la seconda squadra e il Toro affonda
Controcorrente di Gino Strippoli - Un pareggio sudato ma Vanoli sbaglia la formazione iniziale
Controcorrente di Gino Strippoli – Napoli troppo forte ma i granata non tirano mai in porta
Controcorrente di Gino Strippoli - I granata vincenti contro l’Udinese anche se il gioco latita
Controcorrente di Gino Strippoli - L’assist vincente dell’ex Vojvoda condanna i granata ma pesa il gol annullato a Ilic