Toro News
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Gino Strippoli

Condirettore Editoriale

Conduttore televisivo, in Toro News come collaboratore dal 2010, come condirettore editoriale dal 2012. Il Toro la mia fede, la musica la mia passione.

Como 1907 v Torino FC - Serie A

Toro a Como vergogna e umiliazione

G. Strippoli

Controcorrente di Gino Strippoli – I 6 gol subiti sono il giusto risultato per gli errori commessi dalla Società

Torino FC v Cagliari Calcio - Serie A

Questo Toro non sa decollare!

G. Strippoli

Torna "Controcorrente", la rubrica su Toro News di Gino Strippoli: "Granata maldestri nella fase difensiva contro il Cagliari dei giovani"

Torino FC v US Cremonese - Serie A

Toro: contro la Cremonese tiepidi risvegli

G. Strippoli

Controcorrente di Gino Strippoli – Vittoria importante in attesa dei correttivi di Gianluca Petrachi in gennaio. Intanto l’arbitro salva i granata da un rigore evidentissimo

Torino FC v Atalanta BC - Serie A

Toro, zero in condotta!

G. Strippoli

Controcorrente di Gino Strippoli – Granata disastrosi contro l’Atalanta, l’unico a salvarsi è il Cholito

FC Internazionale v Torino FC - Serie A

Toro, che umiliazione contro l'Inter

G. Strippoli

Controcorrente di Gino Strippoli - Un pokerissimo che deve far riflettere chi ha costruito la squadra

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Che brutto Toro contro il Venezia!

G. Strippoli

Controcorrente di Gino Strippoli - Un pareggio sudato ma Vanoli sbaglia la formazione iniziale