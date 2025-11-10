Il 161° derby della Mole si spegne in un giusto pareggio

Controcorrente di Gino Strippoli - Paleari ancora super davanti ad una superdifesa

Gino Strippoli Condirettore editoriale 10 novembre 2025

Il 161° derby della Mole si spegne in un onorato pareggio per il Toro e una sorta di sconfitta per la Juventus. Se è vero che Paleari è stato premiato a fine partita come miglior giocatore in campo e altrettanto vero che la parata più preziosa e difficile l'ha fatta Di Gregorio su un bel tiro di Adams. Poi ad onor di cronaca c'è stato anche un bel contropiede del binomio Ngonge - Simeone con quest'ultimo che davanti alla porta si allunga la palla favorendo l'uscita dell'estremo bianconero. Poi molta Juve più fumosa che altro e quelle poche occasioni create hanno sempre trovato una difesa granata attenta che non ha mai lasciato spazi. Brava la triade Ismajli, Maripan e Coco davvero impeccabili su Yldiz e Vlahovic. L'unico bianconero che ha creato vere difficoltà è stato alla fine Francisco Conceicao che ha fatto ammattire Lazaro. ll pareggio è il giusto risultato di una partita che è lontana anni luce dai grandi derby. Il Toro ha fatto bene la sua partita difendendosi, cercando qualche sporadico contropiede. Un plauso speciale al bravo Paleari che nono stante qualche uscita avventata ha saputo sempre rimediare sul momento poi quell'intervento su David la dice tutta sulla sicurezza che da questo portiere .

Sicuramente ai granata è mancata la costruzione del gioco ma era inevitabile vista la differenza qualitativa dei giocatori in campo con la squadra bianconera che voleva riscattare il deludente pareggio in Champions League. Il Toro ha sofferto soprattutto le giocate e le accelerazioni del loro miglior giocatore in campo tra i bianconeri il portoghese Conceicao da cui sono partiti i veri pericoli per la difesa granata. Bravi i granata e la tattica di Baroni nel lasciar fare il giro palla agli avversari in mezzo al campo per poi chiudere ogni tipo di spazio davanti all’area granata.

Se è stato una sorta di catenaccio allora è riuscito bene perché ha esaltato il gioco difensivo di tutta la squadra ed è un dato positivo visto che nelle precedenti partite non si era mai vista tanta sicurezza, Molto bene Pedersen che rispetto allo scorso anno sembra un altro giocatore non soltanto in fase offensiva ma anche difensiva e durante il derby è stato lui il primo a difendere e tener lontano Yldiz e quelle volte che gli è scappato c’è stato un superbo Ismajli che ha rincarato la dose.

La “Fudre” granata Simeone non ha segnato ma nelle poche occasioni ha sempre dato apprensione alla difesa bianconera. Al di la di tutto è piaciuto anche nell’occasione del gol annullato, giustamente per fuorigioco, per la freddezza realizzativa. Anche Adams non è stato da meno entrando in partita in corso con lo spirito giusto ovvero quello di cercare il gol che gli ha tolto solo il super intervento di Di Gregorio. Due attaccanti che non si sono risparmiati nemmeno in fase difensiva, cosi come Ngonge bravo a tentare qualche incursione nel primo tempo. La mediana formata da Vlasic, Cadasei e Ilic si è sacrificata per fare muro davanti alla difesa granata ed era quello che doveva fare in questa partita.