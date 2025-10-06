Toro che pollo! Contro la Lazio Coco fa e disfa

Controcorrente di Gino Strippoli – Granata determinati fino al 91° poi l’incomprensibile fallo da rigore

Gino Strippoli Condirettore editoriale 6 ottobre 2025 (modifica il 6 ottobre 2025 | 06:22)

Allora, prima di parlare della partita dal punto di vista tecnico c’è una cosa che mi fa riflettere o meglio non riesco ancora a capire ovvero cosa c'è nella mente di questo allenatore. Ha preparato benissimo la partita, il Toro ha giocato bene ed è stato per molti tratti più determinato della Lazio. Sullo svantaggio Baroni fa i giusti cambi mettendo a fianco di Simeone il Ché Adams e sulla destra al posto di uno spento Adams un energico Nkounkou, tant’è che il gol del pareggio nasce da una prepotente accelerata del laterale granata che regala un bell’assist per lo scozzese. Fin qui tutto bene perché la Lazio sembra aver accusato il gol del pareggio e pare in ginocchio. A questo punto cosa fa l’allenatore granata? Toglie Simeone, spina nel fianco della difesa romana, per mettere un difensore in questo caso Masina. Capisco che si vuol difendere il pareggio e il posto sulla panchina ma trovata la via del gol con i due attaccanti in campo non sarebbe stato meglio cercare subito il gol vittoria?

E' vero che poi è arrivato attraverso un calcio d’angolo e su testata di Coco, ma al di là del provvisorio vantaggio, questa scelta tattica di togliere Simeone sembra davvero assurda perché la realtà e che si voleva difendere il pareggio e non cercare la sconfitta. Detto questo i granata hanno avuto subito un impatto positivo sulla partita , con belle azioni che hanno messo sempre in difficoltà i laziali di Sarri che in mezzo al campo sono sempre stati in inferiorità numerica e il Toro ha avuto più facilità di muoversi verso l’attacco. Anche la decisione di Baroni di far muovere il pallone verso Pedersen ha creato molti grattacapi agli avversari (almeno per tutto il primo tempo), in questo caso a Tavares e il gol è nato proprio da una bella incursione di Pedersen con palla ricevuta da sinistra, per poi mettere un tiro cross che Provedel ha deviato senza trattenere favorendo il gol della Fudre granata Cholito Simeone. L’atteggiamento in campo del Toro è stato davvero incoraggiante viste le precedenti partite. Poi il Toro ha avuto anche la possibilità di raddoppiare con Ngonge ma la pronta uscita di Provedel ha salvato tutto.

Il Torino poteva vincere questa partita? Sì, perché ha affrontato una Lazio rimaneggiata cui mancavano ben 8 giocatori ma non ne ha approfittato e a questo punto la difesa è sotto accusa per tutti e tre i gol presi. Sul primo due difensori granata si sono fatti prendere in velocità da Cancellieri che poi ha sfoderato un gran tiro da fuori area dove qualche colpa c’è l’ha anche Israel. Il portiere granata si rifarà nel corso della partita con degli interventi importanti. Poi sul raddoppio laziale ancora Cancellieri cancella in velocità e dribbling Lazaro realizzando un bel gol. Infine vogliamo parlare del terzo gol degli uomini di Sarri? Quello che ha tolto al Toro una vittoria certa a partita praticamente finita? Ma come si può al ’92 fare un intervento così scriteriato di Coco su Noslin con l’attaccante praticamente sul fondo della linea al posto di accompagnarlo. E vogliamo parlare di quel pasticcione di Dembélé che si è fatto fregare palla sui piedi in piena area da Noslin? Insomma il Toro è indifendibile su come gioca la sua retroguardia ed è veramente un peccato visti gli sviluppi che aveva preso la partita. Una vittoria mancata di una partita praticamente già vinta.