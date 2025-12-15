Toro: contro la Cremonese tiepidi risvegli

Controcorrente di Gino Strippoli – Vittoria importante in attesa dei correttivi di Gianluca Petrachi in gennaio. Intanto l’arbitro salva i granata da un rigore evidentissimo

Gino Strippoli Condirettore editoriale 15 dicembre - 06:20

Sicuramente una vittoria importante che ti toglie dal 17° posto ma i primi 20 minuti si è visto un Toro imbarazzante che si faceva facilmente chiudere nella propria metà campo. A livello propositivo tolti Adams, Zapata e Vlasic si è visto poca cosa negli altri giocatori. Il capitano granata si è battuto bene e la sua condizione migliora sempre più; ottimo Adams e solo due grandi interventi di Audero gli hanno tolto la gioia del gol, poi c'è Vlasic che si sta rivelando giocatore che toglie le castagne dal fuoco in mezzo al campo e il suo gol è stato ancora una volta decisivo. In difesa bene il solito Maripan. Ma tolte le prestazioni di questi 4 giocatori, oltre al bravo Paleari, sempre attento in ogni situazione, il resto è davvero poca cosa come poca è l'organizzazione in mezzo al campo , cosa che dovrebbe garantire Asllani. Diciamo che dopo il gol del croato granata il Toro ha preso un po' a giocare meritando la vittoria.

Non una partita esaltante e vedere il "giovane" Vardy, quasi 38 enne saltare in velocità Lazaro nel primo tempo e Pedersen e Ismajli nel secondo tempo, fa capire quanto sia debole il centrocampo granata sulle fasce durante la fase difensiva. Oggi il centrocampo granata si regge sulle spalle del solo Vlasic, il già citato Asllani non sembra avere capacità di buona regia e i suoi pochi lanci sono quasi sempre prevedibili e le verticalizzazioni non sono nel suo dna. Il giovane Gineitis nei minuti giocati è sembrato acerbo per una buona serie A. Contro la Cremonese ha perso molti palloni e contrasti con giocatori fisicamente meno prestanti, inoltre non si spiega perché avendo il tiro da fuori nelle sue qualità non arrivi mai a farlo, insomma è poco intraprendente e alla sua età dovrebbe esserlo per natura.

Adesso la parola alla difesa che non ha subito gol con Maripan e Coco sempre attenti, soprattutto il secondo ha fatto a sportellate tutta la partita contro Bonazzoli vincendo quasi tutti i duelli, già proprio quello che non ha fatto Ismajli che si è perso in velocità più volte Vardy, ma per onor di cronaca bisogna anche ricordare che arrivava da un infortunio e la sua scarsa forma è stata una spina nel fianco per la difesa granata. Bene in ultimo Paleari che ha mostrato sicurezza tra i pali e dà tranquillità ai suoi compagni di reparto. Comunque tre punti importanti in attesa delle correzioni che porterà Petrachi a Gennaio, anche perché sono troppe le cose che non vanno in questo Toro, troppi i giocatori fuori ruolo e poca qualità in mezzo al campo e in difesa.