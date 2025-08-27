Toro, che umiliazione contro l’Inter

Poi sono emerse tutte le difficoltà che hanno origine da un mercato poco attento visto che per tutto il precampionato mister Baroni ha improntato il suo gioco e quindi le scelte dei nuovi arrivi su esterni alti senza un'attenzione per una mediana che fa acqua da tutte le parti, senza mai un adeguato filtro per la retroguardia, per poi dopo le tre sconfitte contro Monaco e Valencia e la vittoria sofferta contro il Modena arrivar a capire che forse era meglio rinforzare centrocampo e difesa. Già perché se poi arrivi alla prima di campionato con una sola partita giocata con un regista forse si è un po' in ritardo con i tempi.

Tra l'altro nella sconfitta contro l'Inter il giovane Ilkhan è stato l'unico a salvarsi dalla debacle, distribuendo molti palloni a testa alta e spesso di prima ma il resto della truppa dov'era? Simeone non ha ricevuto un pallone giocabile. Israel fino al terzo gol si è comportato bene per poi regalare il quinto gol ai nerazzurri, infatti come fai a dare palla a Tameze pressato da tre avversari? Poi il centrocampista è stato bravo a girare subito al libero Biraghi che ha dato un ritorno moscio moscio al portiere.

Il Toro è andato in corto circuito anche perché sia Casadei che Gineitis sono stati poco combattivi e soprattutto senza qualità. Allora è normale che venga il dubbio sul giovane Casadei lasciato andare facilmente dal Chelsea così come Anjorin. Mi pare davvero difficile pensare a questi due giocatori come due grandi acquisti. Vedremo se riusciranno a dimostrare le qualità che tutti pensano possano avere. Gineitis? Molto volenteroso ma solo volenteroso e anche acerbo. Ecco queste sono tre scommesse a cui si aggiunge quella di Ismajli, attualmente fermo, spesso fermo per infortuni muscolari, di Israel si è detto: è un buon portiere che anche contro l' Inter ha dimostrato di saper parare, il suo errore alla fine è veniale visto che è quello del 5° gol e comunque ci sta nel marasma generale.

L'Inter ha sfondato centralmente come già detto ma anche sulla fasce laterali dove sia Biraghi che Lazaro si sono fatti spesso infilare come niente, lasciando i due centrali Coco e Masina al loro destino. Tra l'altro Maripan era in panchina eppure era il perno della difesa dello scorso anno! Inutile parlare della fase d'attacco granata visto che se non crei gioco non puoi farti vedere dal portiere avversario se non per qualche tiro da fuori area. Sicuramente è penalizzante vedere Vlasic sulla fascia sinistra di certo fuori ruolo mentre sulla destra a parte tre spunti di Ngonge poi il Belga si è eclissato. I gol presi? A parte il quinto già descritto sopra gli altri arrivano da posizionamenti errati della retroguardia granata senza nulla togliere alla eccellente bravura dei giocatori nerazzurri.

Il mister Baroni deve riflettere bene su questa sconfitta così come la società. Mancano pochi giorni alla fine del mercato e a questo Toro manca ancora un esterno sinistro che sappia fare bene la fase difensiva e anche un centrale vista la pochezza che c'è in organico. Per il resto si spera che questo Toro pieno di "giocatori - scommesse" sappia vincerle!