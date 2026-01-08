Toro e Baroni: zero alibi nella brutta sconfitta contro l’Udinese

Dopo una bella vittoria mi sembra giusto che ci sia una bella sconfitta! Scusate l'ironia, ma il Toro ha giocato malissimo, venendo dominato dallo strapotere fisico dei giocatori dell'Udinese, ma non solo perché oltre la fisicità i friulani hanno gioco: non hanno sprecato mai un pallone, son sempre stati ordinati e hanno meritato la vittoria. Toro e Baroni senza alibi e molti sono i dubbi riguardo alle sostituzioni fatte dal Mister granata. La difesa ancora una volta ha ballato ogni volta che Davis, Zaniolo, Zanoli, Ekkelenkamp e Atta hanno attaccato l'area granata.

L'unico giocatore del Torino a salvarsi è stato Casadei, al di là del gol realizzato. Bravo a giocare a tutto campo, ringhiando sugli avversari e cercando sempre fraseggi con i compagni. Benino Ilkhan, anche se ha patito molto la fisicità degli avversari, però ha fatto vedere qualche idea in mezzo al campo. Sulle fasce Lazaro è stato evanescente e si è reso pericoloso al contrario mandando in contropiede Davis, mentre Aboukhlal ha cercato di fare qualcosa in più ma con poca qualità. È mancato anche Vlasic ma per lui che si è caricato da mesi il Toro sulle spalle ci può anche stare di sbagliare una partita. Il croato si è trovato almeno un paio di volte con la palla giusta per tirare in porta, ma invece ha desistito facendosi recuperare e chiudere dagli avversari. Questa volta il "Cholito" ha sbagliato più del solito ed è apparso appannato. Il giovane Njie a parte un paio di accelerazioni ad inizio partita è stato poi divorato dai difensori avversari. L’entrata di Adams e di Zapata non ha cambiato l’inerzia della fase offensiva dei granata. Adesso i granata dovranno andare a Bergamo, poi contro la Roma, e successivamente a Como. Un trittico difficile per questo motivo era indispensabile vincere contro l'Udinese, ma quello che è preoccupante è la mancanza di carattere della squadra. Sicuramente il direttore sportivo Petrachi dovrà trovare le giuste soluzioni nel mercato di gennaio per rinforzare la squadra e tappare le falle che ci sono soprattutto in difesa e a centrocampo, e lui anche con pochi soldi a disposizione è sempre riuscito a centrare gli acquisti giusti.