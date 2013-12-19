Toro: amalo e non chiederti perché
Granatina / Una curva, un ritiro e un saluto
Granatina / Una curva, un ritiro e un saluto
Granatina in ritiro / Tanta pioggia, ma anche tanto calore per il Toro qui nel monregalese...
Granatina in ritiro / Torna l'onda granata nel monregalese
Granatina / Emozioni di torelli che crescono...
Granatina/ Quagliarella, l'uomo in più per l'Europa. Del resto, un altro ex bianconero ci ha ridato la dignità...
Granatina / Accettare la sconfitta e fare un bagno di umiltà
Granatina/ Stagione sorprendente, più forte delle critiche
Granatina / Rigori crudeli, ma ora é tempo di guardare avanti e confrontarsi con il calcio dei grandi
Granatina / Con Cerci e Darmian, ora più che mai!
Granatina / Riflessione su chi resta e chi va e sul Toro che verrà
Granatina/ Una stagione incredibile, che difficilmente dimenticheremo
Granatina / Il biscotto no, non lo voglio considerare
Granatina / 4 maggio ricco di emozioni, ora testa al sogno: contro tutto e tutti!
Granatina / Tutti a Superga per onorare gli Invincibili, solo per quello!
Granatina / Una crescita continua, una tregua dalle critiche
Granatina / Un'emozione forte, ma si attende la Lazio per sognare
Granatina / Il calcio femminile risplende di un meritatissimo bronzo
Granatina / Superati i 40 punti si può pensare ad un cambio di stagione anche in campo
Granatina / Tra arbitri pagliacci e una Lega che dimentica il 4 maggio
Granatina / E' il momento di essere più forti delle ingiustizie
La Granatina / Felici, disperati, agitati, sempre di corsa i tifosi granata
Granatina/ Tantissimi Auguri a tutte le Granatine come me!
Granatina / Immaginando le famose statuette d'oro... in granata
La Granatina / I bianconeri infangano Superga? Mettiamo dei fiori sui loro striscioni...
Granatina / Alle porte di un derby che fa scoppiare il cuore
Granatina / Lezione Bologna, si guarda a Verona e Juventus in cerca di identità
Granatina/ A fine anno si tirano le somme, con la voglia di ripartire al meglio
Granatina / A Santo Stefano i granata si rimettono in forma
Granatina/ A Natale si va oltre il calcio
Granatina / Con i piedi ben saldi per terra mentre lasciamo che il nostro cuore inizi a volare