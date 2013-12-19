Toro News

Granatina

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Mondovì, i granata sono qua!

R. Picco

Granatina in ritiro / Tanta pioggia, ma anche tanto calore per il Toro qui nel monregalese...

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Il Toro e la forza del gruppo

R. Picco

Granatina/ Quagliarella, l'uomo in più per l'Europa. Del resto, un altro ex bianconero ci ha ridato la dignità...

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Toro, Primavera: ora siete uomini

R. Picco

Granatina / Rigori crudeli, ma ora é tempo di guardare avanti e confrontarsi con il calcio dei grandi

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Toro, cresciamo assieme!

R. Picco

Granatina / Riflessione su chi resta e chi va e sul Toro che verrà

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Toro, never give up!

R. Picco

Granatina / Il biscotto no, non lo voglio considerare

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Toro, sono felice!

R. Picco

Granatina / Una crescita continua, una tregua dalle critiche

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Toro, eccoti!

R. Picco

Granatina / Un'emozione forte, ma si attende la Lazio per sognare

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Che cuore le nostre azzurrine!

R. T. News

Granatina / Il calcio femminile risplende di un meritatissimo bronzo

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Toro, c'è aria di Primavera

R. Picco

Granatina / Superati i 40 punti si può pensare ad un cambio di stagione anche in campo

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Toro: che stress!

R. Picco

La Granatina / Felici, disperati, agitati, sempre di corsa i tifosi granata

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Il Toro è donna

R. Picco

Granatina/ Tantissimi Auguri a tutte le Granatine come me!

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Toro, ti porterò un fiore

R. Picco

La Granatina / I bianconeri infangano Superga? Mettiamo dei fiori sui loro striscioni...

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Toro, cosa ti succede?

R. Picco

Granatina / Lezione Bologna, si guarda a Verona e Juventus in cerca di identità

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Toro, sempre in forma

R. Picco

Granatina / A Santo Stefano i granata si rimettono in forma

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Un Natale da Toro

R. Picco

Granatina/ A Natale si va oltre il calcio

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Toro, al settimo cielo

R. Picco

Granatina / Con i piedi ben saldi per terra mentre lasciamo che il nostro cuore inizi a volare