Caro Gallo, ora parla
Il Toro nella Testa / "Caro capitano, devi parlare e dire la verità perché chi tace e si nasconde ha sempre torto"
Il Toro nella Testa / "Caro capitano, devi parlare e dire la verità perché chi tace e si nasconde ha sempre torto"
Il Toro nella Testa / Marco Cassardo torna sulle colonne di TN per spiegare il suo punto di vista sui problemi psicologici che attanagliano il Toro
Il Toro nella Testa / Torna l'appuntamento con la rubrica di Marco Cassardo: "Avete presente la pietosa parabola del Genoa ostaggio di Preziosi? Ecco, difficile immaginare qualcosa di diverso con una…
Il Toro nella Testa / Torna la rubrica di Marco Cassardo, le sensazioni dopo l'ultima grande delusione in casa contro la Spal
Il Toro nella Testa / Torna l'appuntamento con la rubrica di Marco Cassardo
Il Toro nella Testa / Torna la rubrica di Marco Cassardo: "Allenarsi al Fila, giocare in un’arena tutta nostra e vincere davanti al “Muro Granata”; non riesco a immaginare niente di più bello"
Il Toro nella Testa / All’interno della nostra mente esistono molti personaggi; per comodità scegliamone due: il terrorista e il campione
Il Toro nella Testa / E’ questa la nostra idea di calcio, a Venaria e altrove non possono capire; noi granata siamo collezionisti di attimi.
Il Toro nella Testa / Torna l'appuntamento con la rubrica di Marco Cassardo: "Adesso viene il bello, adesso si soffre tutti insieme per raggiungere l’agognato traguardo"
Rubriche / Torna la rubrica del nostro Marco Cassardo: "Il nostro amato Toro non è né un atleta vincente né un atleta capace di trasformare la frustrazione in voglia cieca di vincere"
Rubriche / Torna la rubrica del nostro Marco Cassardo: "Contro il Parma non abbiamo vinto perché la faccenda della rosa snella si sta rivelando quello che tutti sanno da tempo: una sciocchezza…
Il Toro nella Testa / Torna la rubrica di Marco Cassardo: "C’è chi, come l’Atalanta, va a giocare a Parma con il sangue agli occhi e torna a casa con tre punti e chi invece entra in campo a Firenze…
Il Toro nella Testa / Torna la rubrica di Marco Cassardo: “Nessun dramma: abbiamo tutte le carte in regola per giocarci l’Europa fino all’ultima giornata”
Il Toro nella Testa / Torna la rubrica di Marco Cassardo: "Ci sono giocatori che più degli altri entrano nell’immaginario dei tifosi diventandone simboli..."
Il Toro nella Testa / Torna la rubrica di Marco Cassardo: "Contro il Chievo i nostri ragazzi sono entrati in campo con un frigorifero sulle spalle"
Il Toro nella Testa / Torna la rubrica di Marco Cassardo: "Che meravigliosa settimana! Da tempo non vivevamo giorni cosi belli"
Il Toro nella Testa / Torna la rubrica di Marco Cassardo: “Credo che sia un buon momento per firmare un armistizio tra accontentisti e maicuntent, guelfi e ghibellini del mondo granata."
Il Toro nella Testa / Torna la rubrica di Marco Cassardo: “Ieri a fine partita mister Mazzarri ci ha offerto uno straordinario esempio di comunicazione inefficace e cultura dell’alibi"
Il Toro nella Testa / Torna la rubrica di Marco Cassardo: "Finalmente abbiamo vinto contro una big"
Il Toro nella Testa / Torna la rubrica di Marco Cassardo: "Non è ancora tempo di processi, ma il tempo inizia pericolosamente a stringere"
Il Toro nella Testa / Torna la rubrica di Marco Cassardo: "Dedico questa pagina, tratta dal mio romanzo “Belli e dannati ” del 1998, a tutti i piccoli cuori granata che soffrono per il Toro e sono…
Il Toro nella Testa / Torna la rubrica di Marco Cassardo: "Ogni tanto, anche noi tifosi del Toro vorremmo godere. Chiediamo troppo?"
Il Toro nella Testa / Torna la rubrica di Marco Cassardo: "L’errore che molti calciatori e molte squadre fanno negli ultimi minuti è di mettersi a sperare che tutto passi in fretta, non vedere l’ora…
Il Toro nella Testa / Torna la rubrica di Marco Cassardo: "Questo buonismo di cui siamo diventati i massimi paladini sta diventando insostenibile"
Il Toro nella Testa / Torna la rubrica di Marco Cassardo: "Che giornata il 14 dicembre 1975. Era la mia prima trasferta, arrivammo da Torino in macchina e mio padre, come sua consuetudine, parcheggiò…
Il Toro nella Testa / Torna la rubrica di Marco Cassardo: "Contro i rossoblù, il Toro ha vinto ma non ha assolutamente convinto"
Il Toro nella testa / Torna la rubrica del nostro Marco Cassardo: "Avevamo il vento contro, peccato"
Il Toro nella Testa / Torna la rubrica di Marco Cassardo: "Molte persone camminano a testa bassa perché sono depresse, ma capita anche il contrario: molte persone sono depresse perché camminano a…
Il Toro nella Testa / Torna la rubrica di Marco Cassardo: "Non è cambiato nulla. Continua a non cambiare nulla, il film ha sempre la stessa identica trama"
Il Toro nella Testa / Su Toro News sbarca la rubrica di Marco Cassardo: e mai esordio fu più fortunato...