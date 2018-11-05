Toro News

Il Toro nella Testa

marco cassandro

Caro Gallo, ora parla

M. Cassardo

Il Toro nella Testa / "Caro capitano, devi parlare e dire la verità perché chi tace e si nasconde ha sempre torto"

marco cassandro

Analisi dello psicodramma

M. Cassardo

Il Toro nella Testa / Marco Cassardo torna sulle colonne di TN per spiegare il suo punto di vista sui problemi psicologici che attanagliano il Toro

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Non facciamo confusione

M. Cassardo

Il Toro nella Testa / Torna l'appuntamento con la rubrica di Marco Cassardo: "Avete presente la pietosa parabola del Genoa ostaggio di Preziosi? Ecco, difficile immaginare qualcosa di diverso con una…

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L'insostenibile grigiore di chi non sa amare

M. Cassardo

Il Toro nella Testa / Torna la rubrica di Marco Cassardo, le sensazioni dopo l'ultima grande delusione in casa contro la Spal

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E ora lo stadio di proprietà

M. Cassardo

Il Toro nella Testa / Torna la rubrica di Marco Cassardo: "Allenarsi al Fila, giocare in un’arena tutta nostra e vincere davanti al “Muro Granata”; non riesco a immaginare niente di più bello"

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Nessun dramma ma nessun trionfalismo

M. Cassardo

Il Toro nella Testa / All’interno della nostra mente esistono molti personaggi; per comodità scegliamone due: il terrorista e il campione

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L’incredibile bellezza dell’attimo granata

M. Cassardo

Il Toro nella Testa / E’ questa la nostra idea di calcio, a Venaria e altrove non possono capire; noi granata siamo collezionisti di attimi.

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Volare come farfalle e pungere come api

M. Cassardo

Il Toro nella Testa / Torna l'appuntamento con la rubrica di Marco Cassardo: "Adesso viene il bello, adesso si soffre tutti insieme per raggiungere l’agognato traguardo"

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Piangere va bene, crescere andrebbe meglio

M. Cassardo

Rubriche / Torna la rubrica del nostro Marco Cassardo: "Il nostro amato Toro non è né un atleta vincente né un atleta capace di trasformare la frustrazione in voglia cieca di vincere"

cassardo

La colossale sciocchezza della rosa snella

M. Cassardo

Rubriche / Torna la rubrica del nostro Marco Cassardo: "Contro il Parma non abbiamo vinto perché la faccenda della rosa snella si sta rivelando quello che tutti sanno da tempo: una sciocchezza…

cassardo

C'è chi vola e c'è chi dorme

M. Cassardo

Il Toro nella Testa / Torna la rubrica di Marco Cassardo: "C’è chi, come l’Atalanta, va a giocare a Parma con il sangue agli occhi e torna a casa con tre punti e chi invece entra in campo a Firenze…

cassardo

Non deve più capitare

M. Cassardo

Il Toro nella Testa / Torna la rubrica di Marco Cassardo: “Nessun dramma: abbiamo tutte le carte in regola per giocarci l’Europa fino all’ultima giornata”

cassardo

La partita del granata perfetto

M. Cassardo

Il Toro nella Testa / Torna la rubrica di Marco Cassardo: "Ci sono giocatori che più degli altri entrano nell’immaginario dei tifosi diventandone simboli..."

cassardo

I due attimi che possono valere una stagione

M. Cassardo

Il Toro nella Testa / Torna la rubrica di Marco Cassardo: "Contro il Chievo i nostri ragazzi sono entrati in campo con un frigorifero sulle spalle"

cassardo

E ora stiamo a vedere

M. Cassardo

Il Toro nella Testa / Torna la rubrica di Marco Cassardo: “Credo che sia un buon momento per firmare un armistizio tra accontentisti e maicuntent, guelfi e ghibellini del mondo granata."

cassardo

Dimmi come parli e ti dirò chi sei

M. Cassardo

Il Toro nella Testa / Torna la rubrica di Marco Cassardo: “Ieri a fine partita mister Mazzarri ci ha offerto uno straordinario esempio di comunicazione inefficace e cultura dell’alibi"

cassardo

Fateci sapere cosa volete fare

M. Cassardo

Il Toro nella Testa / Torna la rubrica di Marco Cassardo: "Non è ancora tempo di processi, ma il tempo inizia pericolosamente a stringere"

cassardo

Dedicato ai piccoli cuori granata

M. Cassardo

Il Toro nella Testa / Torna la rubrica di Marco Cassardo: "Dedico questa pagina, tratta dal mio romanzo “Belli e dannati ” del 1998, a tutti i piccoli cuori granata che soffrono per il Toro e sono…

cassardo

Ogni tanto anche noi vorremmo godere

M. Cassardo

Il Toro nella Testa / Torna la rubrica di Marco Cassardo: "Ogni tanto, anche noi tifosi del Toro vorremmo godere. Chiediamo troppo?"

cassardo

Abbiamo paura della nostra ombra 

M. Cassardo

Il Toro nella Testa / Torna la rubrica di Marco Cassardo: "L’errore che molti calciatori e molte squadre fanno negli ultimi minuti è di mettersi a sperare che tutto passi in fretta, non vedere l’ora…

cassardo

Cairo: perchè non contiamo nulla?

M. Cassardo

Il Toro nella Testa / Torna la rubrica di Marco Cassardo: "Questo buonismo di cui siamo diventati i massimi paladini sta diventando insostenibile"

cassardo

Graziani, Millico e la pioggia sottile

M. Cassardo

Il Toro nella Testa / Torna la rubrica di Marco Cassardo: "Che giornata il 14 dicembre 1975. Era la mia prima trasferta, arrivammo da Torino in macchina e mio padre, come sua consuetudine, parcheggiò…

cassardo

Noni o non noni? Questo è il problema

M. Cassardo

Il Toro nella Testa / Torna la rubrica di Marco Cassardo: "Contro i rossoblù, il Toro ha vinto ma non ha assolutamente convinto"

cassardo

Avevamo il vento contro

M. Cassardo

Il Toro nella testa / Torna la rubrica del nostro Marco Cassardo: "Avevamo il vento contro, peccato"

cassardo

Gallo, Zaza, Baselli: l'azzurro dipende solo da voi

M. Cassardo

Il Toro nella Testa / Torna la rubrica di Marco Cassardo: "Molte persone camminano a testa bassa perché sono depresse, ma capita anche il contrario: molte persone sono depresse perché camminano a…

cassardo

L'insostenibile leggerezza del Toro

M. Cassardo

Il Toro nella Testa / Torna la rubrica di Marco Cassardo: "Non è cambiato nulla. Continua a non cambiare nulla, il film ha sempre la stessa identica trama"

cassardo

Uniti come un pugno

M. Cassardo

Il Toro nella Testa / Su Toro News sbarca la rubrica di Marco Cassardo: e mai esordio fu più fortunato...