Caro Gallo, ora parla

Il Toro nella Testa / "Caro capitano, devi parlare e dire la verità perché chi tace e si nasconde ha sempre torto"

Sei grandi stagioni; il cuore buttato ogni volta oltre l’ostacolo nonostante una squadra mediocre; sei volte consecutive in doppia cifra; 106 gol totali; terzo marcatore di sempre nei nostri campionati di Serie A; secondo giocatore della storia granata per presenze in Nazionale … Chi può aver qualcosa da dire? Soltanto un imbecille.

Devi parlare perché si scappa dalla nave non solo facendo come Schettino, ma anche lavandosene le mani e chiudendosi in cambusa. Devi parlare e dire la verità anche nell’ipotesi il tuo unico desiderio sia quello di attendere gennaio per accordarti con un’altra società e poi andartene a giugno a parametro zero. Nessuno avrebbe nulla da ridire di fronte a tue parole chiare: “Non rinnovo, voglio giocare in una squadra che disputa le coppe europee e sono stufo di credere a un presidente che tradisce tutto e tutti da 16 anni”.