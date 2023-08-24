Toro News

Sotto la Lente

Torino FC v Bologna FC - Serie A TIM

Sotto la lente: Torino-Bologna

F. Bonsi

Il Toro fa di tutto per bloccare il Bologna, ma fa troppo poco per impensierirlo

FC Internazionale v Torino FC - Serie A TIM

Sotto la lente: Inter-Torino

F. Bonsi

I granata non reggono la potenza offensiva nerazzurra ed escono da San Siro a mani vuote

Torino FC v US Lecce - Serie A TIM

Sotto la lente: Torino-Lecce

F. Bonsi

Il Toro riesce a vincere una partita sporca e torna in orbita Europa

US Sassuolo v Torino FC - Serie A TIM

Sotto la lente: Sassuolo-Torino

F. Bonsi

I granata pagano errori individuali e poca concretezza nel pareggio a Reggio Emilia

Torino FC v US Salernitana - Serie A TIM

Sotto la lente: Torino-Salernitana

F. Bonsi

Il Toro si stoppa e pareggia a reti bianche in casa contro una Salernitana molto abbottonata: ecco l'analisi tattica

Cagliari v Torino FC - Serie A TIM

Sotto la lente: Cagliari-Torino

F. Bonsi

Il Toro torna a vincere in trasferta contro un Cagliari battagliero: ecco l'analisi tattica

Genoa CFC v Torino FC - Serie A TIM

Sotto la lente: Genoa-Torino

F. Bonsi

Un Toro troppo statico non riesce a superare la difesa del Genoa

Italian Serie A, Torino Fc - SSC Napoli

Sotto la lente: Torino-Napoli

F. Bonsi

I granata tornano a vincere e danno un segnale alla lotta per l'Europa

Torino-Atalanta esultanza Tameze Buongiorno Sanabria

Sotto la lente: Torino-Atlanata

F. Bonsi

Il Toro stravince e convince, battendo un’Atalanta spenta: l'analisi tattica del match

Bologna FC v Torino FC - Serie A TIM

Sotto la lente: Bologna-Torino

F. Bonsi

I granata crollano nel secondo tempo e vengono battuti da un Bologna cinico

AC Monza v Torino FC - Serie A TIM

Sotto la lente: Monza-Torino

F. Bonsi

I granata portano a casa un solo punto, ma la prestazione ci dice di più: l’analisi tattica del match

Italian Serie A, Torino Fc - Us Sassuolo

Sotto la lente: Torino-Sassuolo

F. Bonsi

I granata vincono e convincono, superando un periodo complicato: l'analisi tattica del match

Juventus v Torino FC - Serie A

Sotto la lente: analisi Juventus

F. Bonsi

Torna l'appuntamento con la rubrica di Francesco Bonsi: "Ma come gioca la Juventus? Quali sono i suoi principi di gioco? E come approcceranno la partita?"

SS Lazio v Torino FC - Serie A TIM

Sotto la lente: Lazio-Torino

F. Bonsi

I granata pagano stanchezza ed errori individuali, incappando in una sconfitta: l'analisi tattica del match

Italian Serie A, Torino Fc - As Roma

Sotto la lente: Torino-Roma

F. Bonsi

Un Toro solido, caparbio e coinvolgente ferma la Roma: l'analisi tattica del match

US Salernitana v Torino FC - Serie A TIM

Sotto la lente: Salernitana-Torino

F. Bonsi

Il Toro vince con merito, trascinato da capitan Buongiorno e dal duo Zapata-Radonjic

Bellanova

Sotto la lente: Torino-Genoa

F. Bonsi

Ilic e Radonjic portano alla vittoria un Toro lento, prevedibile e schierato male

AC Milan v Torino FC - Serie A TIM

Sotto la lente: Milan-Torino

F. Bonsi

Per i granata, oltre alla sterilità offensiva, si aggiungono problemi anche in fase difensiva: l'analisi tattica del match

Torino FC v Cagliari Calcio - Serie A TIM

Sotto la lente: Torino-Cagliari

F. Bonsi

Nei granata a una fase difensiva impeccabile si unisce una fase offensiva troppo prevedibile: l'analisi tattica del match