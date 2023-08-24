Sotto la lente: analisi Atalanta
Come giocano i campioni d’Europa, prossimi avversari del Toro?
Come giocano i campioni d’Europa, prossimi avversari del Toro?
Il Toro fa di tutto per bloccare il Bologna, ma fa troppo poco per impensierirlo
I granata non reggono la potenza offensiva nerazzurra ed escono da San Siro a mani vuote
Un Toro troppo monotematico non riesce a scalfire il fortino bianconero
Il Toro torna vincere con una prestazione più che convincente
Un Toro battagliero riesce a rallentare un Napoli in ripresa
Il Toro riesce a vincere una partita sporca e torna in orbita Europa
I granata pagano errori individuali e poca concretezza nel pareggio a Reggio Emilia
Il Toro si stoppa e pareggia a reti bianche in casa contro una Salernitana molto abbottonata: ecco l'analisi tattica
Il Toro torna a vincere in trasferta contro un Cagliari battagliero: ecco l'analisi tattica
Quali sono le tendenze tattiche dei prossimi avversari del Toro?
Un Toro troppo statico non riesce a superare la difesa del Genoa
I granata tornano a vincere e danno un segnale alla lotta per l'Europa
Il Toro stravince e convince, battendo un’Atalanta spenta: l'analisi tattica del match
I granata crollano nel secondo tempo e vengono battuti da un Bologna cinico
Il Bologna è una delle sorprese di questa stagione, ma come giocano?
I granata portano a casa un solo punto, ma la prestazione ci dice di più: l’analisi tattica del match
I granata vincono e convincono, superando un periodo complicato: l'analisi tattica del match
nelle ultime due partite, con il cambio modulo, sono arrivati dei piccoli segnali di cambiamento
La Juve batte il Toro, in un derby deciso come sempre dai calci piazzati
Torna l'appuntamento con la rubrica di Francesco Bonsi: "Ma come gioca la Juventus? Quali sono i suoi principi di gioco? E come approcceranno la partita?"
I granata pagano stanchezza ed errori individuali, incappando in una sconfitta: l'analisi tattica del match
Un Toro solido, caparbio e coinvolgente ferma la Roma: l'analisi tattica del match
Il Toro vince con merito, trascinato da capitan Buongiorno e dal duo Zapata-Radonjic
Ilic e Radonjic portano alla vittoria un Toro lento, prevedibile e schierato male
Per i granata, oltre alla sterilità offensiva, si aggiungono problemi anche in fase difensiva: l'analisi tattica del match
Nei granata a una fase difensiva impeccabile si unisce una fase offensiva troppo prevedibile: l'analisi tattica del match