Toro News

ToroSofia

nicola

Metodo Kaizen: di cosa si tratta?

E. Fia

ToroSofia / Torna l’appuntamento con la rubrica di Elisa Fia: Nicola, ha parlato del metodo Kaizen, ma quanti sanno di cosa si tratta?

Torino FC v US Sassuolo - Serie A

Metamorfosi di un Toro da rimonta

E. Fia

ToroSofia / Il nuovo appuntamento con la rubrica di Elisa Fia: “Nella scorsa partita contro il Sassuolo, si è visto un Toro a due volti”

Cagliari-Torino, foto di: Alessandro Sanna

Tutti per uno, uno per undici

E. Fia

ToroSofia / Torna l'appuntamento con la rubrica di Elisa Fia: “Una squadra come la nostra è più che allenata per affrontare tali momenti di difficoltà”

Torino FC v Genoa CFC - Serie A

Corri Toro, corri

E. Fia

ToroSofia / Torna l’appuntamento con la rubrica di Elisa Fia

Benevento Calcio v Torino FC - Serie A

Le ali del cambiamento volano con la pazienza

E. Fia

Rubriche / Torna l'appuntamento con "ToroSofia": "Nessuna grande rivoluzione è stata frutto di esplosioni, ma di lenti meccanismi rivolutivi che, pian piano, hanno portato a grandi passi da parte di…

Juventus v Torino FC - Serie A

Split: le due facce del Toro

E. Fia

ToroSofia / Torna l’appuntamento con la rubrica di Elisa Fia che si sofferma sul record negativo di punti persi da posizione di vantaggio del Torino

Torino FC v Cagliari Calcio - Serie A

Questione di tempo

E. Fia

ToroSofia / Torna l’appuntamento con la rubrica di Elisa Fia: "La certezza è una: se per passare dall’astratto al concreto è necessaria la costanza, un eventuale esonero di Giampaolo sarebbe la…

Genoa CFC v Torino FC Serie A

Passi brevi e veloci

E. Fia

Le opinioni - Torosofia / Sicuramente è ancora presto per parlare di risultati concreti e base consolidate

ACF Fiorentina v Torino FC - Serie A

Per diventare mare, bisogna essere fiume

E. Fia

ToroSofia / Torna l'appuntamento con la rubrica di Elisa Fia: "Così come un fiume il Toro di quest'anno, pur sembrando simile a quello dello scorso, sia a livello di acquisti che di risultati, è in…

Giampaolo

Si salvi chi può

E. Fia

ToroSofia / Torna l'appuntamento con la rubrica di Elisa Fia: "Sono tante le domande che ruotano attorno al nuovo assetto del team di Giampaolo. Ci si chiede, sicuramente e prima di tutto, quali siano…

Giampaolo

Il ritiro dalle sabbie immobili

E. Fia

Torosofia / Sono ormai un po' di anni che il Toro pone a sé stesso, dal punto di vista della società, degli obbiettivi che non riesce propriamente a perseguire.

SPAL v Torino FC - Serie A

Una salvezza che non salva

E. Fia

ToroSofia / "Questo campionato è sicuramente stato per il mondo granata un lampante punto di discesa, dove si è toccato il punto senza tuttavia, e per fortuna, raschiare sotto il livello del suolo,…

Torino FC v Brescia Calcio - Serie A

Vittoria che vieni, vittoria che vai

E. Fia

ToroSofia / Torna l'appuntamento con la rubrica di Elisa Fia."Un Toro che non vuole, in alcun modo, annegare"

Torino FC v Bologna FC - Serie A

La spinta granata

E. Fia

TosoSofia / Torna la rubrica di Elisa Fia: Quello che si era chiesto al Toro, o che almeno si sperava di vedere nelle sue prestazioni, era una arrembante voglia di salvezza"

Le pagelle di Torino-Napoli, Maratona, Torino-Udinese, Toro

Toro alla riscossa

E. Fia

TosoSofia / Torna la rubrica di Elisa Fia: "Nel match di sabato contro il Parma, qualsiasi giocatore scenda in campo, che si tratti di un giovane ragazzo della Primavera o del primo della vecchia…

Torino FC v UC Sampdoria - Serie A

Il Toro della ripresa: cosa c'è da aspettarsi?

E. Fia

ToroSofia / Torna l'appuntamento con la rubrica di Elisa Fia: "Di certo una pausa, per quanto causata da spiacevoli questioni, serviva all'intero team per ridimensionare la propria concezione di gioco…

US Lecce v US Sassuolo - Serie A

Il (non) ritorno in campo

E. Fia

Torosofia / “Forse la miglior cosa da fare in questo momento, per quanto difficile sia, è aspettare ancora ed armarsi di pazienza“

Grande-Torino-ingresso-in-campo

A tacere di Maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio

E. Fia

Rubriche / Torna Torosofia, la rubrica a firma di Elisa Fia: “Ben noto è che il limite della parola si palesa come evidente soprattutto laddove entrino in gioco i sentimenti”

Le pagelle di Torino-Napoli, Maratona, Torino-Udinese, Toro

Bar Sweet, dove il Toro tambureggia

E. Fia

ToroSofia / Torna l’appuntamento con la rubrica di Elisa Fia: "Tuttavia, di una cosa ho la certezza, ovvero che, appena tutto questo sarà finito, il popolo granata si ritroverà lì, pronto a rialzare…

Torino_-_Stadio_Comunale_-_Curva_Maratona_-_Anni_'80

Quando il Toro è sempre luogo

E. Fia

ToroSofia / Torna l’appuntamento con la rubrica di Elisa Fia: "Questa comunanza spirituale assume una rilevanza fondamentale, perché la squadra è ferma e noi con lei"

filadelfia

Oltre il tempo, il Fila

E. Fia

ToroSofia / Torna l'appuntamento con la rubrica di Elisa Fia: "A volte, quando ci si trova emotivamente coinvolti in determinati eventi, il tempo stesso perde la sua identità"

belotti Superga Grande Torino

Superga: quando il luogo è più che fisico

E. Fia

ToroSofia / Torna l'appuntamento con la rubrica di Elisa Fia: "Dopo l'evento tragico del 4 Maggio 1949, si è liberata del suo statuto meramente fisico per lasciar spazio a quella che è la spiritualità…

Mauricio Macri Meets Giuseppe Conte - Argentina G20 Leaders' Summit 2018

Lo sport ai tempi del Corona

E. Fia

ToroSofia / Torna l’appuntamento con la rubrica di Elisa Fia: “Ora più che mai bisogna comprendere cosa voglia dire fare gioco di squadra"

maratona olimpico grande torino

La fede dopo la tempesta

E. Fia

ToroSofia / Torna l’appuntamento con la rubrica di Elisa Fia: “Il cuore di un tifoso granata è resistente, alimentato da una fede che, per quanto a volte sia dura da tenere salda, non smette mai di…

Torino FC v UC Sampdoria - Serie A

Crisi granata: c'è bisogno di un "collasso"

E. Fia

ToroSofia / Torna l’appuntamento con la rubrica di Elisa Fia: “ L'unica certezza di fronte ad una tale situazione è chiedersi dove sia il Toro“

Torino FC v UC Sampdoria - Serie A

Granata nell'intenzione, l'azione è conseguenza

E. Fia

Rubriche / Torna Torosofia, la rubrica a firma di Elisa Fia: "Il nuovo mister granata ha avuto l'opportunità di collaudare i punti dolenti della squadra, in modo tale da aggiustarli e compiere le…

Torino FC v Genoa CFC - Coppa Italia

Alex Berenguer: freddezza slava in un cuore spagnolo

E. Fia

Rubriche / Torna Torosofia, la rubrica a firma di Elisa Fia: "Incredibile è stata la crescita esponenziale del giocatore che, così come il Toro, sembra stia raggiungendo un'inaspettata ed auspicabile…