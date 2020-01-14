Metodo Kaizen: di cosa si tratta?
ToroSofia / Torna l’appuntamento con la rubrica di Elisa Fia: Nicola, ha parlato del metodo Kaizen, ma quanti sanno di cosa si tratta?
ToroSofia / Torna l’appuntamento con la rubrica di Elisa Fia: Nicola, ha parlato del metodo Kaizen, ma quanti sanno di cosa si tratta?
ToroSofia / Il nuovo appuntamento con la rubrica di Elisa Fia: “Nella scorsa partita contro il Sassuolo, si è visto un Toro a due volti”
ToroSofia / Torna l'appuntamento con la rubrica di Elisa Fia: “Una squadra come la nostra è più che allenata per affrontare tali momenti di difficoltà”
ToroSofia / Torna l’appuntamento con la rubrica di Elisa Fia
ToroSofia / Torna l’appuntamento con la rubrica di Elisa Fia che fa il punto della situazione dopo le prime partite con il nuovo tecnico Nicola
Rubriche / Torna l'appuntamento con "ToroSofia": "Nessuna grande rivoluzione è stata frutto di esplosioni, ma di lenti meccanismi rivolutivi che, pian piano, hanno portato a grandi passi da parte di…
ToroSofia / Torna l’appuntamento con la rubrica di Elisa Fia che si sofferma sul record negativo di punti persi da posizione di vantaggio del Torino
ToroSofia / Torna l’appuntamento con la rubrica di Elisa Fia: "La certezza è una: se per passare dall’astratto al concreto è necessaria la costanza, un eventuale esonero di Giampaolo sarebbe la…
Le opinioni - Torosofia / Sicuramente è ancora presto per parlare di risultati concreti e base consolidate
ToroSofia / Torna l'appuntamento con la rubrica di Elisa Fia: "
ToroSofia / Torna l'appuntamento con la rubrica di Elisa Fia: "Così come un fiume il Toro di quest'anno, pur sembrando simile a quello dello scorso, sia a livello di acquisti che di risultati, è in…
ToroSofia / Torna l'appuntamento con la rubrica di Elisa Fia: "Sono tante le domande che ruotano attorno al nuovo assetto del team di Giampaolo. Ci si chiede, sicuramente e prima di tutto, quali siano…
Torosofia / Sono ormai un po' di anni che il Toro pone a sé stesso, dal punto di vista della società, degli obbiettivi che non riesce propriamente a perseguire.
ToroSofia / "Questo campionato è sicuramente stato per il mondo granata un lampante punto di discesa, dove si è toccato il punto senza tuttavia, e per fortuna, raschiare sotto il livello del suolo,…
ToroSofia / Torna l'appuntamento con la rubrica di Elisa Fia."Un Toro che non vuole, in alcun modo, annegare"
TosoSofia / Torna la rubrica di Elisa Fia: Quello che si era chiesto al Toro, o che almeno si sperava di vedere nelle sue prestazioni, era una arrembante voglia di salvezza"
TosoSofia / Torna la rubrica di Elisa Fia: "Nel match di sabato contro il Parma, qualsiasi giocatore scenda in campo, che si tratti di un giovane ragazzo della Primavera o del primo della vecchia…
ToroSofia / Torna l'appuntamento con la rubrica di Elisa Fia: "Di certo una pausa, per quanto causata da spiacevoli questioni, serviva all'intero team per ridimensionare la propria concezione di gioco…
Torosofia / “Forse la miglior cosa da fare in questo momento, per quanto difficile sia, è aspettare ancora ed armarsi di pazienza“
Rubriche / Torna Torosofia, la rubrica a firma di Elisa Fia: “Ben noto è che il limite della parola si palesa come evidente soprattutto laddove entrino in gioco i sentimenti”
ToroSofia / Torna l’appuntamento con la rubrica di Elisa Fia: "Tuttavia, di una cosa ho la certezza, ovvero che, appena tutto questo sarà finito, il popolo granata si ritroverà lì, pronto a rialzare…
ToroSofia / Torna l’appuntamento con la rubrica di Elisa Fia: "Questa comunanza spirituale assume una rilevanza fondamentale, perché la squadra è ferma e noi con lei"
ToroSofia / Torna l'appuntamento con la rubrica di Elisa Fia: "A volte, quando ci si trova emotivamente coinvolti in determinati eventi, il tempo stesso perde la sua identità"
ToroSofia / Torna l'appuntamento con la rubrica di Elisa Fia: "Dopo l'evento tragico del 4 Maggio 1949, si è liberata del suo statuto meramente fisico per lasciar spazio a quella che è la spiritualità…
ToroSofia / Torna l’appuntamento con la rubrica di Elisa Fia: “Ora più che mai bisogna comprendere cosa voglia dire fare gioco di squadra"
ToroSofia / Torna l’appuntamento con la rubrica di Elisa Fia: “Il cuore di un tifoso granata è resistente, alimentato da una fede che, per quanto a volte sia dura da tenere salda, non smette mai di…
ToroSofia / Torna l’appuntamento con la rubrica di Elisa Fia: “ L'unica certezza di fronte ad una tale situazione è chiedersi dove sia il Toro“
Rubriche / Torna Torosofia, la rubrica a firma di Elisa Fia: "Il nuovo mister granata ha avuto l'opportunità di collaudare i punti dolenti della squadra, in modo tale da aggiustarli e compiere le…
Rubriche / Torna Torosofia: "Il miglior investimento che si possa fare è nel futuro"
Rubriche / Torna Torosofia, la rubrica a firma di Elisa Fia: "Incredibile è stata la crescita esponenziale del giocatore che, così come il Toro, sembra stia raggiungendo un'inaspettata ed auspicabile…