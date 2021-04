Metodo Kaizen: di cosa si tratta?

ToroSofia / Torna l’appuntamento con la rubrica di Elisa Fia: Nicola, ha parlato del metodo Kaizen, ma quanti sanno di cosa si tratta?

Tale metodo trovò un ottimo riscontro all'interno della casa automobilistica Toyota, che vide il boom proprio negli anni '80, essendo un tipo di approccio ideale per motivare il teamwork, in quanto il lavoro applicato sulla squadra non è mai solo e soltanto di gruppo, ma prevede il prendersi cura dell'aspetto psicologico e, dunque, motivazionale di ogni singolo componente della squadra stessa. Per il metodo Kaizen non esiste il non farcela, ma è già sempre contemplato - citando il film The three of life di Terrence Malik- il sto lavorando per riuscirci, come dimostrazione di un impegno costante ripagato dalla tutela e l'attenzione, provenienti sia dall'interno che dall'esterno, del proprio Io.