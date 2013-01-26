Cosa resta del Toro?
Qui non si sta indebolendo una squadra, si sta indebolendo - anzi si è già quasi rarefatto - il valore di una parola che, fino a qualche decennio fa, era un simbolo del calcio italiano e non solo.
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Il segno dei Tacchetti / L'intervento di Diego Fornero: "Troppe occasioni perse: ora il Torino va davvero ricostruito o avere il coraggio di passare la mano se non si è all'altezza di farlo"
Il segno dei tacchetti / Torna la rubrica di Diego Fornero: "Dopo troppe occasioni mancate, è lecito pretendere un Torino che faccia fiorire i germogli che ci ha soltanto lasciato intravedere. Che…
Granata protagonisti in Nazionale maggiore, ma da tempo non si vedevano così pochi giovani del Torino nelle Nazionali Under: un segnale di attenzione per il vivaio?
Il segno dei tacchetti / La rubrica di Diego Fornero: "A fine gennaio, siamo alle solite: la squadra è "quasi" competitiva e poco più. E pensare che avremmo "quasi" voglia di sognare..."
Il segno dei tacchetti / Ha davvero senso caricare di aspettative una sfida che non ha più il significato e il valore che aveva decenni fa?
Il segno dei tacchetti / Mentre il resto del mondo pallonaro è indaffarato su altri versanti, godiamoci Bormio e la stagione che verrà.
Il segno dei tacchetti / Non sappiamo quando, non sappiamo come, ma sappiamo benissimo perché.
Il Segno dei Tacchetti / Otto buoni motivi per auspicare l’arrivo di una squadra ufficiale del Toro in Serie A Femminile
Il segno dei tacchetti / La rubrica di Diego Fornero: "Cambio di allenatore; limiti tecnici della rosa; il Gallo che sembra un Pollo; mancanza di motivazione: c'è veramente da stupirsi dopo un'altra…
C'era il suo ritratto fra i defunti di casa, era lí, col suo sguardo fiero fra bisnonni e zie, come se per noi fosse uno di famiglia.