Toro News

Il Guazzabuglio

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I dolori del giovane Alessio

R. Tubere

Il Guazzabuglio di Renato Tubere / Cerci in versione "Don Abbondio". E chi lascia la via vecchia per la nuova...

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Toro, al derby guardali negli occhi...

R. Tubere

Il Guazzabuglio di Renato Tubere / Vi ricordate le Bangles? Una gara come le altre, vicini ai martiri dell'Ucraina

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In Toro veritas

R. Tubere

Il Guazzabuglio / Pasquale dove sei?, Islanda my dear!

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La Farfalla Granata vola basso in televisione...

R. Tubere

La leggenda di Gigi Meroni in prima serata ieri sera sulla più importante rete televisiva di stato? Ennesima occasione persa di celebrare degnamente lui e quel Toro! Dalla scelta discutibile di certi…

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Se Glik ingrana la quarta... Da qui non si passa!

R. Tubere

BENTORNATO CAPITANO! - Pochi lo hanno sottolineato ma domenica sera Kamil Glik è tornato a essere il martello implacabile che tanto piace al popolo granata. Di fronte non c'era la Pergolettese o uno…

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31 sul campo?, Un bomber italiano in Estonia, Hero or Zero!

R. Tubere

Piangina e vittimisti, han la pancia piena ma non rinunciano mai a lamentarsi le cosiddette grandi della nostra Serie A: volete un esempio? “I 31 punti finora ce li siamo conquistati sul campo”: così…

foto di repertorio

Vedi Napoli e poi muori... Per le risate

R. Tubere

Vedi Napoli e poi muori? Sì, ma per le risate! Basta leggere le reazioni di certi tifosi mascherati da opinionisti col microfono in mano ... “Straordinaria...

CAMPIONATO SERIE A TIM 2013/14 8° GIORNATA TORINO FC VS inter

Da Mazzarri alla piccola Pulce. Fucilate Viola!

R. Tubere

Ecco la nuova rubrica del nostro Renato Tubere. Second Out, cio&egrave;: fuori i secondi! La frase che tutti gli arbitri di pugilato dicono prima che sul ring salgano i due pugili. Poche righe,…

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L'Inter che verrà, l'arma preferita da Mazzarri...

R. Tubere

Ventura contro Mazzarri: sfida continua fra allenatori che intendono il calcio in modo profondamente diverso. Sar&agrave; un Toro-Inter il prossimo simile all'ultimo Toro-Napoli? Condito cio&egrave;…

TORINO FC stagione calcistica Serie A 2013/2014 nella foto Immobile Ciro

Un Immobile troppo...mobile

R. Tubere

Come la corsa dei sacchi durante la fiera del paese. Caos, gente che si urta e grida, spintoni e qualche caduta per le terre. Cos&igrave; &egrave; il campionato di serie A. Eccetto le prime tre,…

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Toro, derby da dimenticare, un Gomis che vale oro..

R. Tubere

Animus pugnandi, dove sei finito? Gl'indiani a caccia dei cow boys evocati da Emiliano Mondonico alla vigilia dei suoi derby sono oggi un pallido ricordo! Domenica scorsa in maglia granata sono invece…

CAMPIONATO SERIE A TIM 2013/14 1° GIORNATA TORINO FC VS SASSUOLO

Toro, col Verona punti essenziali

R. Tubere

Concentrati dall'inizio alla fine. Belli tosti dal primo all'ultimo secondo. Dandosi sempre una mano gli uni con gli altri. Mantenendo calma e freddezza qualunque episodio, positivo o negativo,…

TORINO FC stagione calcistica Serie A 2013/2014 nella foto Danilo D'Ambrosio

C'era una volta il Milan, benvenuti nel nuovo Toro!

R. Tubere

Quante polemiche nel dopo Toro-Milan! Siamo a mercoled&igrave; eppure &egrave; difficile cancellare dalla memoria quel finale convulso, condizionato da errori e orrori che non si vorrebbero mai vedere…

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Toro: Benedetta rabbia, Kakà come e perché

R. Tubere

Torna finalmente il campionato dopo la lunga pausa dedicata alle nazionali. Secondo voi cosa bollir&agrave; in pentola nello spogliatoio granata?

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Nazionale con o senza...filtro

R. Tubere

Nella settimana che precede l'atteso anticipo fra Toro e Milan il calcio italiano celebra la qualificazione degli azzurri di Cesare Prandelli ai mondiali in Brasile della prossima estate. Cosa va e…

Ian Holloway watches Crystal Palace

Toro, un mercato di luci ed ombre

R. Tubere

Si conclude la lunga, fin troppo direi, finestra del calciomercato estivo e la rosa di giocatori che Petrachi consegna nelle mani di Giampiero Ventura lascia francamente perplessi.

Stagione calcistica Serie A TIM 2013/14 RITIRO MONDOVI TORINO FC VS SAVONA

Toro: se El Kaddouri ingrana... e Colantuono fa pretattica

R. Tubere

Pochi minuti giocati, ma di sostanza. Nuovo acquisto, forse non il pi&ugrave; atteso: entra dalla panchina e sorprende tutti per la sua statura elevata e fortunatamente non solo per quella!

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Toro, Vives e ri-Vives...

R. Tubere

Segnare nel momento migliore dell'avversario &egrave; sinonimo di cinismo. Farlo dopo quasi tutto un primo tempo in trincea, col Sassuolo pronto a sferrare l'uppercut decisivo in pieno volto,…

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Toro, Di Francesco non é Zeman

R. Tubere

Nell'era della globalizzazione sono cinque i club che si pongono sotto i riflettori per la loro esterofilia molto, anzi troppo spinta.&nbsp; &nbsp; DONATI O ... DONATINHO?&nbsp;- Quali? La Fiorentina…