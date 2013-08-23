I dolori del giovane Alessio
Il Guazzabuglio di Renato Tubere / Cerci in versione "Don Abbondio". E chi lascia la via vecchia per la nuova...
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Il Guazzabuglio di Renato Tubere / Icaro sotto il Vesuvio, Alan Pardew ha perso la testa?
Il Guazzabuglio di Renato Tubere / Esordio di Immobile. Bella prestazione di Cerci. Contro i maestri spagnoli al Vicente Calderòn abbiamo ammirato uno spicchio di Toro in azzurro. E oggi...
Il Guazzabuglio di Renato Tubere / Vi ricordate le Bangles? Una gara come le altre, vicini ai martiri dell'Ucraina
Il Guazzabuglio / Il pensiero di Renato Tubère
Il Guazzabuglio / Sfogliando le pagine sportive dei quotidiani. Oppure cliccando sui link dei media che si occupano di calcio. In attesa che riparta il prossimo 1 gennaio 2014 il cosiddetto mercato di…
Second Out! / Il punto di vista di Renato Tubere
Seconds Out / La rubrica di Renato Tubere
Cinque minuti, e poi? Maurizio e i New Dada ebbero un grande successo con questo singolo nel lontano 1968. E a loro devono essersi ispirati Cerci & CO al Ferraris nell'extra-time: sapete perchè?
Seconds Out! / La testa nei piedi, il segreto del Cholo
Il Guazzabuglio / Ai rossoblù piace più difendere, Coraggio Aguilera!
Il Guazzabuglio / Pasquale dove sei?, Islanda my dear!
Seconds out! di Renato Tubere/ Nuovi stadi in Italia: ma quando? Mondiali in Brasile: stasera c'è il ritorno degli spareggi fra le migliori seconde...
La leggenda di Gigi Meroni in prima serata ieri sera sulla più importante rete televisiva di stato? Ennesima occasione persa di celebrare degnamente lui e quel Toro! Dalla scelta discutibile di certi…
BENTORNATO CAPITANO! - Pochi lo hanno sottolineato ma domenica sera Kamil Glik è tornato a essere il martello implacabile che tanto piace al popolo granata. Di fronte non c'era la Pergolettese o uno…
Piangina e vittimisti, han la pancia piena ma non rinunciano mai a lamentarsi le cosiddette grandi della nostra Serie A: volete un esempio? “I 31 punti finora ce li siamo conquistati sul campo”: così…
Vedi Napoli e poi muori? Sì, ma per le risate! Basta leggere le reazioni di certi tifosi mascherati da opinionisti col microfono in mano ... “Straordinaria...
Dopo il 3-3 contro l'Inter di "Piangina" Mazzarri, Ventura e i suoi vanno a caccia di punti pesanti sul terreno di una grande, e che grande! BENITEZ, PUNTO E A CAPO - Come un anno fa con Mazzarri, il…
Ecco la nuova rubrica del nostro Renato Tubere. Second Out, cioè: fuori i secondi! La frase che tutti gli arbitri di pugilato dicono prima che sul ring salgano i due pugili. Poche righe,…
Ventura contro Mazzarri: sfida continua fra allenatori che intendono il calcio in modo profondamente diverso. Sarà un Toro-Inter il prossimo simile all'ultimo Toro-Napoli? Condito cioè…
Come la corsa dei sacchi durante la fiera del paese. Caos, gente che si urta e grida, spintoni e qualche caduta per le terre. Così è il campionato di serie A. Eccetto le prime tre,…
Animus pugnandi, dove sei finito? Gl'indiani a caccia dei cow boys evocati da Emiliano Mondonico alla vigilia dei suoi derby sono oggi un pallido ricordo! Domenica scorsa in maglia granata sono invece…
Concentrati dall'inizio alla fine. Belli tosti dal primo all'ultimo secondo. Dandosi sempre una mano gli uni con gli altri. Mantenendo calma e freddezza qualunque episodio, positivo o negativo,…
Quante polemiche nel dopo Toro-Milan! Siamo a mercoledì eppure è difficile cancellare dalla memoria quel finale convulso, condizionato da errori e orrori che non si vorrebbero mai vedere…
Torna finalmente il campionato dopo la lunga pausa dedicata alle nazionali. Secondo voi cosa bollirà in pentola nello spogliatoio granata?
Nella settimana che precede l'atteso anticipo fra Toro e Milan il calcio italiano celebra la qualificazione degli azzurri di Cesare Prandelli ai mondiali in Brasile della prossima estate. Cosa va e…
Si conclude la lunga, fin troppo direi, finestra del calciomercato estivo e la rosa di giocatori che Petrachi consegna nelle mani di Giampiero Ventura lascia francamente perplessi.
Pochi minuti giocati, ma di sostanza. Nuovo acquisto, forse non il più atteso: entra dalla panchina e sorprende tutti per la sua statura elevata e fortunatamente non solo per quella!
Segnare nel momento migliore dell'avversario è sinonimo di cinismo. Farlo dopo quasi tutto un primo tempo in trincea, col Sassuolo pronto a sferrare l'uppercut decisivo in pieno volto,…
Nell'era della globalizzazione sono cinque i club che si pongono sotto i riflettori per la loro esterofilia molto, anzi troppo spinta. DONATI O ... DONATINHO? - Quali? La Fiorentina…