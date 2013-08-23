Quel tiraccio di Cerci al 95*, quando Maestrelli trionfo' nella Lazio R. Tubere Renato Tubere 6 dicembre - 14:19 6 dicembre

Cinque minuti, e poi? Maurizio e i New Dada ebbero un grande successo con questo singolo nel lontano 1968. E a loro devono essersi ispirati Cerci & CO al Ferraris nell'extra-time: sapete perchè?