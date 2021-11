Lo Juric pensiero

Torna l'atteso appuntamento settimanale con la rubrica Una voce fuori dal coro dell'avvocato Enzo Borgna

La lettura dell’ultimo articolo della rubrica di Pennisi, come peraltro molti altri, sono momenti di godimento assoluto per chi ama leggere di calcio e non solo. Grazie! Una grande chiarezza abbinata ad una profonda conoscenza. Devo anche ringraziare “Messere Granata“ per il suo commento all’articolo di Andrea Calderoni del sette novembre. Caffè pagato! Mi ha risparmiato sia un lavoro da equilibrista per evitare di essere troppo critico col Mister nonché i soliti commenti dei miei lettori circa il fatto che la sconfitta di sabato è conseguente alla mancanza di sostituti all’altezza dei titolari. Se anche così fosse si tratterebbe di una spiegazione troppo semplicistica. Con riferimento a Juric mi limito a osservare che dopo la conferenza stampa pre Spezia ho iniziato a dubitare della sua chiarezza. Sarà una mia deformazione professionale, ma perché a proposito di Verdi con un mezzo sorriso ha detto “a volte non posso esprimermi su tutto”? E riguardo Pjaca “come società abbiamo fatto errori”. Dal momento che alla società non le ha mai mandate a dire, doveva chiarire perché è stato un errore della società, e non invece dello staff tecnico, l’averlo impiegato abusando delle sue condizioni fisiche. E perché Rincon e non Kone come si aspettavano tutti? E perché Praet se invece non doveva giocare?