Juric pre Spezia-Torino: “Praet non ha recuperato, torna Pjaca. Verdi è dentro”

La conferenza stampa di Ivan Juric di presentazione del match di sabato 6 novembre in trasferta contro lo Spezia di Thiago Motta

Gianluca Sartori

Alla vigilia della dodicesima giornata ecco la conferenza stampa di Ivan Juric, allenatore del Torino, che presenta il prossimo impegno dei granata in trasferta domani, sabato 6 settembre, contro lo Spezia.

Di seguito le dichiarazioni del tecnico del Toro, riportate direttamente dalla sala conferenze dello stadio Olimpico-Grande Torino.

La conferenza di Ivan Juric alla vigilia di Spezia-Torino

Affrontate la terza squadra ligure in tre settimane, con che spirito andrete a La Spezia in casa della squadra del suo ex compagno di squadra Thiago Motta?

"Lo Spezia è una squadra piena di talenti; hanno preso due miei giocatori del Verona e so quanto valgono, la proprietà americana poi sa come andare a cercare i talenti. Hanno fatto buone partite eccetto l'ultima contro la Fiorentina, che è un'ottima squadra. Per il resto negli altri match se la sono sempre giocata; hanno talento davanti e sono tosti dietro. Sarà una partita tosta".

Potranno vedersi Kone e Praet?

"Praet penso non ci sarà; ha fatto l'ultima partita da titolare a gennaio, non era più abituato a giocare novanta minuti. Lui questa settimana si è allenato poco e non bene, non è riuscito a recuperare a livello fisico. Oggi vedremo se può andare in panchina. Kone sicuramente è una opzione, a Napoli ha fatto bene".

Sanabria e Belotti possono giocare insieme?

"Non la vedo come una soluzione percorribile, poi si prova e in qualche partita lo si è fatto. Se si fa, magari è meglio Zaza insieme a uno tra Sanabria e Belotti. Il Gallo mi sembra che giocando con un altro attaccante negli ultimi anni sia stato penalizzato e anche Sanabria è uno che ha bisogno di spazi. Forse dei tre il più adatto per giocare a due è Zaza. Anche quando il Toro di Mazzarri fece bene, davanti si giocava a una punta sola..."

Quale passo in avanti si attende?

"La squadra ha già fatto passi avanti, in tutte le partite salvo quella di Firenze c'è stato un buon approccio. L'ultima partita contro la Sampdoria è stata dura e tosta per lunghi tratti, poi ci siamo sciolti dopo aver fatto il secondo gol. Ma rivedendola mi sono reso conto che D'Aversa l'aveva preparata bene, nel primo tempo è stata una battaglia. La mentalità comunque già c'è, ora bisogna migliorare nei piccoli particolari e nelle cose che ti fanno esprimere meglio, cercando di recuperare tutti, perchè sono i giocatori quelli che determinano le situazioni. Però la mentalità è migliorata. Ho la sensazione che si vada nella direzione giusta".

Verdi è in grado di giocare titolare in quanto a tenuta atletica? Si aspetta da lui una risposta forte?

"A volte devo stare attento a quello che dico... Simone si allena bene, non posso dire una parola negativa nei suoi confronti come approccio alla gara e al lavoro. Contro la Samp è entrato bene. Io considero tutti i giocatori sullo stesso piano. Non ho preferenze. Faccio scelte sulla base degli allenamenti. Lui potrebbe anche giocare dall'inizio. Torna Pjaca, che ieri ha fatto allenamento e potrebbe essere disponibile. Simone sarà dentro, è un giocatore che può darci una mano".

Avete fatto più punti in trasferta che in casa. C'è un problema?

"Mi sembra che l'approccio della squadra sia sempre lo stesso e anche il modo con cui prepariamo le partite non cambia. Abbiamo fatto sempre buone partite anche in trasferta. Anzi, col Milan secondo me abbiamo giocato meglio che con la Sampdoria. Quindi non vedo un problema trasferte".

Come va gestito Pjaca ora che è tornato?

"Normale che una volta che uno si opera due volte al ginocchio deve fare prevenzione, stare molto attento. Noi con lui abbiamo fatto un errore, mettendo in campo un giocatore che non doveva andare in campo. Lo abbiamo pagato noi come squadra e lui come ragazzo. E' stato un nostro errore: da un piccolo problema abbiamo avuto un problema più grande".

Singo e Aina, come valuta la sua crescita? A gennaio li perderete per la Coppa d'Africa?

"Dobbiamo alzare il livello aerobico di entrambi per facilitarli nel chiudere le azioni. Statisticamente in tutte le mie squadre gli esterni hanno sempre fatto 4-5 gol perchè vanno a chiudere le azioni in area. Stiamo lavorando con loro e vediamo se riusciamo ad alzare il loro livello. Il gol di Singo con la squadra è arrivato con una dinamica diversa da quella che intendo io. Per gennaio ne stiamo parlando, sicuramente c'è bisogno di qualcosa. Bisogna stare attenti. Se loro vanno via per un mese avremo bisogno di qualcosa di nuovo".

Kone può giocare anche trequartista?

"Deve fare passi in avanti, sulla trequarti non lo vedo. L'anno scorso a Cosenza giocava e non giocava. Può crescere".

Lei è andato a vedere la Primavera, vede giocatori che le possono servire?

"Al momento no, vedo giocatori interessanti che devono crescere, non vedo per ora giocatori come Kumbulla e Salcedo che li puoi prendere e mettere subito dentro. Ci sono giocatori che hanno bisogno di un altro tipo di percorso più graduale, come quello di Pobega. Però ho visto una buona squadra, allenata bene, Coppitelli mi piace".

In questo campionato ci sono stati solo quattro 0-0: le squadre hanno più coraggio?

"Anzitutto è un campionato frammentato per le pause nazionali, gli allenatori hanno poco tempo per lavorare. Comunque ci sono diverse squadre che hanno idea di proporre calcio. Poi spesso quando non arrivano i risultati i presidenti chiedono di fare il 3-5-2 e di mettersi dietro... Ho visto delle squadre partite "sparate", ma che adesso si stanno un po' rintanando. Il calcio italiano è un po' diverso rispetto agli altri perchè ci sono poche varianti. Guardate anche la Samp nell'ultima partita, hanno sempre giocato a quattro ma con noi hanno giocato a tre, preparando la partita appositamente per noi. Ci sono tanti allenatori preparati che propongono idee".

Belotti dovrebbe essere convocato in Nazionale, lei aveva detto che non si aspettava una sua convocazione...

"Ma non ho problemi, anzi sarei strafelice se lui tornasse in Nazionale. Ho conosciuto un ragazzo molto serio. Se sarà necessario gli manderemo un programma con cose da fare per completare il suo recupero e sono sicuro che lui lo farà".

"La squadra ha fatto tante cose buone, ha finito un ciclo e deve essere come una finale, perchè poi si stacca e tanti se ne vanno. Dobbiamo affrontarla come una piccola finale per chiudere questo mini-ciclo nel modo migliore e avere più slancio in classifica".

Il Torino l'anno scorso ha giocato due pessime partite contro lo Spezia...

"Lo Spezia dell'anno scorso aveva tanti buoni giocatori. Ma ne hanno anche quest'anno: Nzola, Maggiore e altri. Il blasone non conta, conta prendere giocatori interessanti e giocare un buon calcio. Quando affronti lo Spezia, il tifoso del Torino si aspetta di vincere ma la realtà è spesso un'altra e l'anno scorso si è visto. Ora sicuramente dobbiamo cambiare la tendenza delle partite contro lo Spezia. Domani scenderemo in campo con tanti ragazzi che nelle due partite dell'anno scorso c'erano e mi aspetto abbiano voglia di rivalsa, di dimostrare che la squadra è cresciuta".

C'è un duello a distanza con la Juventus per chi sta davanti in classifica?

"La Juve? Noi potevamo fare molti più punti, loro in campionato non si sono ancora "trovati" a differenza di quanto arrivato in Champions. Ma noi pensiamo a noi stessi".

