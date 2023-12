Robaldo, la presentazione: “Obiettivo? La prima partita il 4 maggio 2024”

Cari amici di Toro News, siamo collegati dal Circolo della Stampa Sporting, in corso Agnelli 45, dove si tiene oggi la conferenza stampa di presentazione del Centro Sportivo Robaldo. Il presidente del Torino, Urbano Cairo, e il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, si rivolgono congiuntamente ai media per presentare il progetto legato al nuovo centro delle giovanili e discuterne lo stato d'avanzamento. Tra i relatori anche Paolo Bellino, consigliere d'amministrazione del Torino che ha assunto il ruolo di responsabile del procedimento. Come raccontato da settimane su Toro News, i lavori di riqualificazione del centro sportivo sono iniziati.I relatori presenteranno il progetto, rispondendo alle domande dei media.