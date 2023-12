Torino, dal 2025 finalmente il Robaldo: la casa delle giovanili e di un’ipotetica U23

Inutile girarci intorno, quella del Robaldo era una notizia attesa e importante per il Torino. Il club granata aveva bisogno di una struttura per le giovanili, per aumentare il senso di appartenenza dei suoi giovani e creare un polo di aggregazione di possibili giovani talenti. D’altronde negli ultimi anni quando veniva preso un ragazzo era impossibile mostrargli delle strutture e con il Robaldo finito invece questa storia cambierà. L’impianto darà enormi vantaggi al Torino, che con un centro all’avanguardia potrà anche tornare a essere con continuità una fucina di talenti.

Andiamo con ordine. Innanzitutto il Robaldo darà la possibilità al Toro di aumentare in potere d’acquisto. Agli occhi degli altri il Toro apparirà più all’avanguardia e guadagnerà in attrattiva. Il centro sportivo sarà un biglietto da visita importante. Poi permetterà a tutti di lavorare insieme. Gli allenatori avranno la possibilità di coordinarsi e partecipare nello stesso luogo ad allenamenti e a tutte le attività di formazione. Poi creerà senso di appartenenza. Tutti i giovani potranno vedere le partite altrui, sentire sempre di più l’attaccamento alla maglia. Inoltre avrebbe anche una funzione logistica anche a llivello dirigenziale visto che lo stesso Ludergnani avrebbe la possibilità di coordinare e di poter valutare in presenza il lavoro di tutto il settore giovanile nello stesso luogo e senza doversi spostare da una parte all'altra di Torino (e provincia).

Torino, le tappe e il futuro con il Robaldo

Al Robaldo ci sarà tutto il settore giovanile fino anche agli ultimi anni della Scuola Calcio (Under 12) e poi chissà che non possa arrivare anche un’eventuale Under 23. L'idea frulla nella testa del presidente Cairo, che sull'argomento però è ancora cauto poiché al momento non ci sono i presupposti tecnici e comporterebbe una spesa economica eccessiva (ovviamente in base ai risultati che potrebbe ottenere, non solo sportivi). Gli spazi con il Robaldo ci sarebbero e la struttura aiuterebbe alla crescita del movimento giovanile. Il resto della Scuola Calcio, invece, andrà a Orbassano, dove ora sta giocando e si sta allenando la Primavera. A Orbassano anche il Settore giovanile femminile. In questi mesi il Toro sta migliorando la struttura, che sta diventando sempre più a misura di una società professionistica. Poi quando sarà finito il Robaldo tutto cambierà. La struttura che verrà sarà all’avanguardia e viene da dire che l’attesa ne sarà valsa la pena.