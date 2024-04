Centro Sportivo Robaldo: i dettagli dell’inaugurazione del 4 maggio

In occasione del 75° anniversario della tragedia di Superga, il Torino aveva programmato già alcune settimane fa l'inaugurazione del primo campo da calcio presso il centro sportivo Robaldo proprio per questa ricorrenza. Ora che manca sempre meno all'arrivo del 4 maggio, c'è molta attesa per l'inaugurazione che nel corso di quella mattinata alle ore 10:30 vedrà l'inizio delle attività sportive sul campo 3 del Robaldo con una partitella che avrà come protagonisti i bambini dell'attività di base per quella che sarà un'esibizione dei giovani calciatori del Toro in simbolo di quello che è un progetto destinato proprio al settore giovanile granata. Non si tratterà però di un evento a porte aperte e il pubblico non potrà dunque accedere liberamente vista la natura dei lavori che sono ancora in corso in questa struttura. Per la società del presidente Urbano Cairo riuscire a rispettare la scadenza del 4 maggio non è stato semplice, dopo l'annuncio ufficiale dell'inizio del cantiere risalente allo scorso 15 dicembre. Per tutti questi mesi è resistito infatti il dubbio sulla possibilità o meno di riuscire a raggiungere questo obiettivo e ad avere un primo campo per la data della commemorazione di Superga. Un buon grado di certezza sulla buona riuscita del progetto si è avuto solo pochi giorni fa quando, come raccontato su queste colonne, si è osservato lo stato dei lavori in corso.