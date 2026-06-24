Proseguono le trattative delle venti squadre di Serie A che prenderanno parte alla prossima annata. Ecco le ultime novità di calciomercato

Piero Coletta
Copertina video su Torino-Ravaglia

Calciomercato, Ravaglia: il Torino pretende il diritto di riscatto? In realtà... (VIDEO)

Calciomercato

Prosegue spedito il calciomercato della Serie A. Il campionato è alle spalle, il Mondiale è in corso e questo non fa altro che alimentare sogni e speranze. Occhio però all'inflazione dei prezzi: il rischio di prendere un abbaglio su un giocatore del torneo iridato è sempre dietro l'angolo. Tra colpi in prospettiva e innesti già pronti, il calcio entra in una fase calda e vibrante sotto ogni punto di vista. Ecco il punto della giornata sul mercato italiano, tra acquisti, cessioni, ritorni e grandi addii.

asllani

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