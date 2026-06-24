Tra i tanti nomi visionati in casa Torino per il nuovo allenatore Ignazio Abate c'è anche Niccolò Fortini. Esterno a tutta fascia in forza alla Fiorentina e con il contratto di scadenza, è un profilo che va a rispecchiare i parametri di Petrachi per la squadra granata: giovane ed italiano. Il giocatore ha disputato i primi minuti con la casacca viola in questa stagione, collezionando sedici presenze. Non è un nome nuovo in casa granata, anzi l'interesse esiste già da diverso tempo.

La Fiorentina vuole più di cinque milioni

BOLTON, ENGLAND - JULY 26: Niccolo Fortini of ACF Fiorentina during the pre-season friendly match between Bolton Wanderers and ACF Fiorentina at Toughsheet Community Stadium on July 26, 2024 in Bolton, England. (Photo by Gary Oakley/Getty Images)

Il Torino già recentemente ha visionato e approfondito il profilo del giocatore. Anzi, l'offerta è stata avanzata già in tempi passati e alquanto recenti. I granata infatti hanno offerto cinque milioni di euro alla società toscana, più eventuali bonus. Alfredo Pedullà ai microfoni di Sportitalia, ha parlato delle novità sulla trattativa. La Fiorentina infatti reputa non congrua la proposta del Torino per il proprio canterano.