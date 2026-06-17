Il Torino si muove sul mercato. La squadra granata perderà Valentino Lazaro a costo zero e lascerà un buco sulla fascia. Il club granata sta ragionando sui rinforzi da regalare ad Ignazio Abate in vista della prossima stagione e tra questi c'è anche Niccolò Fortini, esterno a tutta fascia in forza alla Fiorentina. Non è una novità assoluta, il giocatore era stato cercato già l'estate scorsa.

PRESTON, ENGLAND - JULY 27: Niccolo Fortini of ACF Fiorentina runs with the ball during the pre-season friendly match between Preston North End and ACF Fiorentina at Deepdale on July 27, 2024 in Preston, England. (Photo by Ben Roberts Photo/Getty Images)

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà a Sportitalia, il club granata si sta avvicinando al giocatore toscano. Il Torino infatti ha offerto alla società viola cinque milioni di euro. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2027. In questa stagione Fortini ha raccolto le prime presenze in massima serie: 16 complessivamente, sopratutto con Paolo Vanoli in panchina.