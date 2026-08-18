Gli orari dei sedicesimi di finale di Coppa Italia
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Archiviati i trentaduesimi di finale di Coppa Italie, è già tempo di pensare ai sedicesimi. Il Toro, che ha sconfitto per 1-0 la Carrarese affronterà il Monza guidato dall'ex Juric. La lega Serie A ha definito gli orari delle gare e la sfida tra i granata e i brianzoli si disputerà martedì 1 settembre alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino. La vincente tra le due squadre accederà agli ottavi di finale, dove ad attendere c'è già il Milan. Di seguito tutti i dettagli sui sedicesimi di finale.
Il calendario dei sedicesimi di Coppa ItaliaParma-Cremonese: 1 settembre ore 18
Torino-Monza: 1 settembre ore 21
Sassuolo-Frosinone: 2 settembre ore 15
Udinese-Venezia: 2 settembre ore 18
Palermo-Mantova: 3 settembre ore 18
Cagliari-Verona: 3 settembre ore 21
Genoa-Sudtirol: 15 settembre ore 18
Fiorentina-Pisa: 15 settembre ore 21
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