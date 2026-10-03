Tra riflessi, tuffi e palloni da togliere dalla porta, le parate raccontano anche quanto lavoro arrivi dalle difese. Dopo cinque giornate, la classifica dei portieri più impegnati della Serie A offre una fotografia interessante del campionato. Ma soprattutto, il giorno successivo alla strepitosa prestazione di Donnarumma contro la Francia, conferma una vecchia certezza del calcio italiano: tra i pali la scuola nostrana continua a dire la sua. Sono diversi, infatti, i portieri italiani presenti nelle prime posizioni per numero di interventi, a dimostrazione di come il ruolo continui a essere uno dei settori nei quali il nostro calcio riesce a produrre interpreti affidabili. E non è soltanto una questione di parate: anche guardando ai clean sheet e alla percentuale degli interventi, gli italiani occupano posizioni importanti.

Gli italiani dominano

A comandare per parate è Wladimiro Falcone, con 5,4 interventi di media a partita e 27 parate complessive. Alle sue spalle c’è Marco Carnesecchi, a quota 5, seguito da Murić, Mandas, Palmisani e Corvi con 4,2. Ma gli italiani non si fanno vedere soltanto per il lavoro tra i pali: Elia Caprile è in testa alla classifica dei clean sheet con 3, gli stessi di Mandas e Svilar. Caprile ha inoltre la percentuale di parate più alta del campionato, 90,5%, davanti a Mandas (87,5%) e Palmisani (84%).

Mascardi e Perri: numeri a confronto

Anche il Toro ha un portiere italiano da attenzionare in futuro: Diego Mascardi. Il giovane italiano ha giocato le prime due partite di campionato, effettuando 7 parate, con una media di 3,5 a gara e il 63,6% di interventi riusciti. Lucas Perri è sceso in campo le tre volte successive, raccogliendo anche lui 7 parate, per una media di 2,3 a partita e la stessa percentuale del 63,6%. Per entrambi, tuttavia, i clean sheet sono ancora zero, così come quattro sono i gol subiti a testa. Numeri molto simili che sottolineano soprattutto le difficoltà difensive dei granata. In generale, invece, Falcone e Carnesecchi sono tra i portieri più sollecitati, Caprile è quello che finora ha mantenuto più volte la porta inviolata. La scuola italiana, insomma, continua a dare garanzie, mentre il Toro aspetta di capire quale sarà il peso di Mascardi e Perri nel prosieguo della stagione.