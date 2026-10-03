Si chiude con una vittoria il cammino dell'Italia Under 20 al "La Nucía International Tournament". Nell'ultima sfida del quadrangolare in terra spagnola, gli Azzurrini guidati dal ct Carmine Nunziata ritrovano il successo, superando con un netto 3-0 i pari età della Francia. Una prestazione maiuscola in cui tra i protagonisti brilla la stella di Lapo Siviero: il terzo portiere del Torino, rientrato da titolare dal 1' dopo la panchina contro la Germania, si è reso autore di una prova impeccabile, coronata dalla parata decisiva su rigore proprio allo scadere del primo tempo.

Orgoglio Azzurro a La Nucía: la Francia cade 3-0, Siviero firma il clean sheet

La sfida allo Stadio Olimpico Camilo Cano ha visto un'Italia determinata fin dai primi minuti a riscattare i precedenti ko con Inghilterra e Germania. A sbloccare la contesa al 31' è l'esterno Emanuele Rao, freddo dal dischetto nel trasformare il rigore procurato da Lavelli. L'episodio chiave del match arriva però al 45': la Francia conquista un penalty per portare la gara sull'1-1, ma dagli undici metri Mmadi viene ipnotizzato da un superbo Siviero. Il classe 2006 del Toro resta immobile, intuisce le intenzioni dell'attaccante transalpino e blocca in presa la conclusione centrale, chiudendo la prima frazione in vantaggio. Nella ripresa gli Azzurrini gestiscono con ordine la reazione francese e al 58' trovano il raddoppio: splendido taglio di Mosconi servito da De Pieri e destro preciso a chiudere sul secondo palo. Allo scadere De Pieri trova la rete del definitivo 3-0 con una grande azione personale.

Spedizione da protagonista per Siviero: ora il ritorno al Fila

La spedizione spagnola si chiude così con la miglior risposta possibile per il giovane portiere granata. Tra la prova di carattere contro l'Inghilterra e il clean sheet contro la Francia, Siviero fa rientro sotto la Mole da protagonista assoluto, confermandosi ancora una volta il migliore dei suoi nel quadrangolare di La Nucia. Ora il classe 2006 farà rientro a Torino, pronto a riprendere il lavoro quotidiano al Filadelfia al fianco di Ignazio Abate.