Serve tempo per costruire un meccanismo che funzioni. Ancora di più quando quel meccanismo è composto da un gruppo ampio di giocatori che deve imparare a conoscersi, convivere e trovare i giusti equilibri.

“Ora ci sono tre settimane di lavoro con quasi tutti”: sappiamo che queste sono state le parole pronunciate dal presidente Cairo ai margini del Festival dello Sport. Il programma del Torino, effettivamente, prevede tre settimane di lavoro al Filadelfia senza l’immediata pressione di una partita di Serie A, complici gli impegni delle nazionali. Ma la pausa, allo stesso tempo, ha coinvolto ben quattordici giocatori della rosa, diversi dei quali con un ruolo centrale nelle gerarchie di Abate. E soprattutto ha interessato il reparto difensivo, proprio quello chiamato a trovare compattezza e a togliersi la ruggine nel nuovo sistema.

L’organico e gli impegni

Saul Coco è già tornato al lavoro al Filadelfia, e purtroppo per infortunio è tornato anche Fortini. Intanto sono ancora undici i giocatori impegnati con le rispettive nazionali, alcuni fino al 6 ottobre. Un aspetto favorevole per il Torino è l’assenza di sudamericani tra i convocati. Può sembrare insolito pensando ai tanti giocatori che Petrachi ha portato in granata negli anni passati, ma per Abate significa poter contare su tempi di rientro più brevi e, di conseguenza, avere prima a disposizione gran parte del gruppo e questo non è un vantaggio secondario, ma un aspetto che anzi torna sorprendentemente comodo.

Gli ultimi a rientrare dovrebbero essere i difensori svizzeri Ricardo Rodriguez e Cömert insieme all’albanese Ismajli: tutti e tre giocatori importanti per il reparto arretrato. Con loro dovrebbero tornare anche Vlasic e Patterson. L’ipotesi è che i giocatori in nazionale possano essere nuovamente a disposizione uno, al massimo due giorni dopo l’ultima gara: il gruppo al completo dovrebbe quindi ritrovarsi al Filadelfia entro giovedì 8 ottobre. A quel punto, però, il margine sarà ridotto: il Torino tornerà infatti in campo in Serie A il 12 ottobre al Grande Torino, lasciando ad Abate appena quattro giorni di lavoro con la rosa finalmente al completo. Le tre settimane evocate da Cairo, dunque, vanno lette anche alla luce di questo calendario: la pausa offre tempo di lavorare, ma solo una piccola parte di questo periodo potrà essere sfruttata con tutti i giocatori presenti.

Gli ultimi impegni dei granata in nazionale: la lista

Ore 11:00 Francia U20-Italia U20 (SIVIERO)

DOMENICA 4 OTTOBREOre 15:00 Azerbaigian-Lituania (GINEITIS)

LUNEDI 5 OTTOBREOre 18:15 Italia U21-Polonia U21 (COMUZZO, MASCARDI)

Ore 20:45 Italia-Turchia (MANDRAGORA, ILKHAN)

MARTEDI 6 OTTOBREOre 20:45 Svizzera-Macedonia del Nord (RODRIGUEZ, COMERT)

Ore 20:45 Albania-San Marino (ISMAJLI)

Ore 20:45 Scozia-Slovenia (PATTERSON)

Ore 20:45 Croazia-Spagna (VLASIC)