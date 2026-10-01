Cairo ha parlato a margine del Festival dello sport di Trento. Ha parlato di Torino. Così su Njie: “Sì, ho molta stima di lui. Il tema è che lui ama giocare esterno, ma noi nel nostro modulo di oggi non ne abbiamo, in attacco: sarebbe stato molto sacrificato, rischiavamo di passare un altro anno ad aspettarlo senza che potesse arrivare. Gli ho dato la chance di andare alla Fiorentina, l’ho rivisto a Firenze, quando abbiamo vinto, e mi ha ringraziato”.

Inoltre, si è soffermato sull'inizio di stagione della sua squadra. Si è espresso così: “Sicuramente devo dire di sì. C’è stato anche un calendario impegnativo e questo può essere una piccola scusante, assieme a qualche giocatore arrivato all’ultimo e quindi in condizione ancora non buone. Ora ci sono tre settimane di lavoro con quasi tutti, Abate ha voglia di dimostrare e di fare di più nel suo animo. Io, insieme al DS e a tutti noi, lo supporto”.