Tutto il settore giovanile maschile del Toro torna a giocare in questo weekend. Dopo che settimana scorsa si erano esibite solo Under 15 e Under 16 causa soste nazionali ecco che anche i colleghi più grandi ripartono in campionato. Esclusa l'Under 18 che rimane una giornata avanti le altre si sono riallineate e sono pronte ad affrontare la quarta giornata. Le squadre le stiamo imparando a conoscere e allora vediamo che impegni affronteranno nel fine settimana.

TURIN, ITALY - SEPTEMBER 20: Giuseppe Santagata in action during the Under 17 match between Torino U17 and Pisa U17 at centro sportivo Robaldo on September 20, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Alberto Girardi via Toro News)

Under 18, contro il Genoa per fare punteggio pieno al Robaldo

TURIN, ITALY - SEPTEMBER 13: Carlo Mukerjee in action during the Under 18 match between Torino U18 and Milan U18 at centro sportivo Robaldo on September 13, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Alessandro Avezza via Toro News)

Tornano in campo in campionato i 2009. Dopo la sconfitta a Como i granata tornano al Robaldo, qui il Toro Under 18 in stagione ha solo vinto. Di fronte un Genoa che dopo aver fatto una grande partita contro la Juventus si è persa facendo un solo punto nelle ultime due partite. Due squadre forti che però devono ritrovare la gioia dei tre punti dopo dei risultati amari. Nell'anticipo di sabato alle 15.00 Toro e Genoa si sfidano per dimostrare di poter inseguire le posizioni importanti.

Torino-Genoa, sabato 03 settembre, ore 15:00, c.s. "Robaldo" Torino (TO)

Under 17, la Cremonese ultima può servire per rialzarsi

TURIN, ITALY - SEPTEMBER 20: Pietro Chiamenti in action during the Under 17 match between Torino U17 and Pisa U17 at centro sportivo Robaldo on September 20, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Alberto Girardi via Toro News)

L'Under 17 di Ledesma è partita male un solo punto a Genova in mezzo a due sconfitte inaspettate. Domenica nel mirino c'è il match con la Cremonese. I grigiorossi sono ultimissimi in classifica e per i granata questa potrebbe essere la partita del riscatto. E allora domenica alle 16 a Cremona il Toro dovrà scendere in campo con fame di punti che fino ad ora sono mancati.

Cremonese-Torino, domenica 04 ottobre, ore 16:00, c.s. "Giovanni Arvedi" Cremona (CR)

Under 16, contro il Bologna per continuare a sognare

TURIN, ITALY - SEPTEMBER 20: Gian Michael Portuondo in action during the Under 16 match between Torino U16 and Genoa U16 at centro sportivo Robaldo on September 20, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Alessandro Avezza via Toro News)

Al contrario dei compagni di un anno in più l'Under 16 è partita fortissimo e dopo un pareggio all'esordio ha conquistato due ampie vittorie nelle scorse due gare. Con 7 punti si colloca subito dietro a Parma e Juve, uniche a punteggio pieno, e in casa contro il Bologna servirà confermarsi per non perdere il treno della cima. L'appuntamento è fissato per domenica alle 15.00 al Robaldo e i torelli da 10 gol nelle ultime due vogliono dare spettacolo anche davanti ai propri tifosi.

Torino-Bologna, domenica 04 ottobre, ore 15:00, c.s. "Robaldo" Torino (TO)

Under 15, che le mura amiche possano dare continuità

TURIN, ITALY - SEPTEMBER 20: Haron Befani in action during the Under 15 match between Torino U15 and Genoa U15 at centro sportivo Robaldo on September 20, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Alessandro Avezza via Toro News)

Anche i 2012 saranno alle prese con il Bologna al Robaldo per cercare la terza vittoria consecutiva dopo il passo falso al debutto in campionato. Di fronte però i rossoblù hanno estremo bisogno di punti perché, per ora, ne hanno fatti zero, anche se con una partita ancora da recuperare. Domenica all'ora di pranzo, le 13.00, c'è una gara da non sottovalutare quindi, servirà dare il massimo come nelle ultime due uscite per portare a termine l'obiettivo.

Torino-Bologna, domenica 04 ottobre, ore 13:00, c.s. "Robaldo" Torino (TO)