Si interrompe prima del previsto la parentesi in Nazionale di Niccolò Fortini. L’esterno, arrivato in estate in prestito dalla Fiorentina, ha dovuto lasciare il ritiro dell’Italia Under 21 dopo il problema muscolare accusato al termine della gara contro l’Armenia. La valutazione dello staff medico azzurro ha escluso la possibilità di impiegarlo nella prossima sfida contro la Polonia e il giocatore ha così fatto rientro a Torino. Ieri, giovedì 1 ottobre, Fortini è entrato in campo al 52’ contro l’Armenia, giocando una parte di gara positiva insieme a Pietro Comuzzo. Poi il fastidio e la decisione di fermarsi, con il ritorno anticipato in granata. Adesso sarà lo staff medico del Torino a seguire l’esterno e a sottoporlo agli accertamenti necessari.

Il quadro verrà definito nelle prossime ore, quando saranno disponibili gli esiti degli esami. Da quelli dipenderà anche la valutazione sui tempi di recupero e sulla possibilità di avere Fortini a disposizione di Ignazio Abate alla ripresa del campionato. Il Torino, intanto, aspetta di conoscere l’entità dello stop.