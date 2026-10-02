Un rigore a giornata e un nuovo metro con il quale fare i conti: i dati parlano chiaro sui rigori in Serie A
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I dati parlano chiarissimo: non è più il tempo in cui si danno rigori al minimo contatto in Serie A. Anzi, l'esatto opposto. Nello scorso campionato sono stati assegnati in totale 106 rigori, con una media di quasi 3 rigori a giornata. Quest'anno, invece, la media è scesa vertiginosamente: dopo cinque giornata sono stati assegnati soltanto 5 rigori. La media, quindi, è di un rigore a giornata: la proiezione è pari a 38 rigori a fine campionato. Sarebbe poco più di un terzo rispetto a quelli dello scorso anno.
Rigori, chi ne ha battuti in Serie A?Non si può parlare di "chi ha battuto più rigori", perché sono solo cinque le squadre che hanno avuto la possibilità di batterne, nella misura massima di uno. Tra chi li ha anche trasformati ci sono Lazio, Cagliari e Monza. Mentre Genoa e Venezia hanno visto un rigore assegnato a proprio favore, ma non sono state in grado di realizzarlo. Tra le squadre che, invece, se li sono visti assegnare contro abbiamo, in ordine rispetto al precedente elenco di formazioni: Venezia, Atalanta, Sassuolo, Frosinone, Lazio, con queste ultime due che non hanno quindi subito gol dagli undici metri.
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