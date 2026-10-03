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Gli impegni dei nazionali granata

La sosta per le Nazionali si avvia verso la sua conclusione ma nel frattempo oggi, sabato 3 ottobre, sono diversi i calciatori del Torino chiamati a scendere in campo in giro per l'Europa. Un'agenda fitta per i granata guidati da Ignazio Abate, impegnati tra gare ufficiali e test giovanili. La giornata si apre alle 11:00 con l'Italia Under 20 di Lapo Siviero, impegnata in un prestigioso test match contro i pari età della Francia. Nel pomeriggio spazio alle sfide internazionali: alle 15:00 toccherà all'Albania di Ardian Ismajli affrontare la Finlandia, mentre in contemporanea Gvidas Gineitis sarà il perno della Lituania nella trasferta in Azerbaigian. La serata offrirà poi incroci di altissimo livello: alle 18:00 Nikola Vlašić guiderà la Croazia nella delicata sfida contro l'Inghilterra. Infine, alle 20:45 doppio appuntamento: la Svizzera con il blocco granata formato da Ricardo Rodríguez ed Eray Cömert affronterà la Slovenia, mentre Nathan Patterson sarà protagonista con la sua Scozia sul campo della Macedonia del Nord. Un sabato di fuoco per il Toro in chiave azzurra e internazionale

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