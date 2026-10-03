A volte nel calcio basta poco per cambiare l'inerzia di una stagione. È quello che sta vivendo Emirhan Ilkhan, protagonista di una parabola entusiasmante che lo ha visto passare dal ruolo di trascinatore dell'Under 21 alla chiamata diretta di Vincenzo Montella con la Nazionale maggiore della Turchia. Una promozione lampo e pienamente meritata sul campo per il centrocampista, arrivata come diretta conseguenza dell'ennesime prestazioni di livello offerte dal giovane talento di proprietà del Torino.

Dalla leadership in Under 21 e alla fiducia di Montella: la parabola di Ilkhan

La svolta è arrivata durante la sfida valida per le qualificazioni all'Europeo di categoria contro l'Ucraina U21. In quell'occasione il classe 2004 ha vissuto una serata da leader autentico: sceso in campo con la maglia numero 10 e la fascia di capitano al braccio, il centrocampista ha sbloccato l'incontro al 12' con un inserimento perfetto, prendendosi poi le chiavi della mediana per tutti i novanta minuti. Una prova di maturità, carattere e leadership che ha conquistato definitivamente il commissario tecnico Vincenzo Montella, spingendolo ad aggregarlo subito al gruppo dei "grandi" per il doppio impegno di Nations League contro Belgio e Italia.

La rinascita dopo l'infortunio e il ruolo nel Torino di Abate

Questa convocazione rappresenta il giusto premio per un ragazzo capace di mettersi alle spalle il gravissimo infortunio al legamento crociato che ne aveva frenato l'ascesa. Ilkhan ha saputo ricostruirsi passo dopo passo, lavorando non senza qualche intoppo ma facendosi trovare pronto nei momenti in cui è stato chiamato in causa con la casacca granata. Ora il palcoscenico della Nazionale maggiore non è un punto d'arrivo, ma la prova generale per la sua definitiva consacrazione: il Torino osserva da vicino e si gode la maturazione del suo giovane talento, consapevole di ritrovare ad ottobre un giocatore completo che potrebbe fare la differenza nel prosieguo della stagione.