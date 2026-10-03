La sosta delle Nazionali porta con sé le solite notizie amare. Se da una parte le selezioni giovanili azzurre regalano qualche soddisfazione, dall'altra consegna ad Ignazio Abate un bel grattacapo in vista della ripresa del campionato. Il problema muscolare alla coscia destra accusato da Fortini nel finale della sfida tra l'Under 21 e l'Armenia rischia infatti di tenerlo fuori per la partita del 12 ottobre contro l'Udinese. Un'assenza che complica i piani sulle fasce, ma che finisce per spalancare ancora di più le porte ad uno dei giocatori più chiacchierati in casa granata: Alessio Cacciamani.

Fortini in dubbio, cautela al Filadelfia: Abate valuta cambiamenti

Il laterale classe 2006 arrivato questa estate dalla Fiorentina è stato costretto a lasciare prima del previsto il ritiro della Nazionale. Nei prossimi giorni al Filadelfia gli esami medici chiariranno l'entità del problema. A una decina di giorni dalla partita contro i friulani, lo staff del Toro non vuole correre rischi inutili: la stagione è appena all'inizio e affrettare i tempi di recupero per evitare ricadute sarebbe un errore. Prima dello stop patito in questi giorni, Fortini ha fatto un'ottima impressioni nelle prime uscite stagionali con gli azzurrini servendo anche l'assist per il gol decisivo della squadra di Baldini.

TURIN, ITALY - AUGUST 23: Alessio Cacciamani of Torino during the Serie A match between Torino FC and AC Milan at Stadio Olimpico Grande Torino on August 23, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Cacciamani non è più una scommessa: adesso punta alla costanza

Se il possibile stop di Fortini potrebbe privare di un'alternativa sulle fasce alla formazione di Abate, dall'altra parte però da spazio sull'out di sinistra ad uno dei talenti più cristallini cresciuti nel vivaio granata. Partita dopo partita Cacciamani sta dimostrando di saper reggere l'impatto con la Serie A senza troppi fronzoli. L'esterno classe 2007 ha giocato in tutte e sette le partite ufficiali disputate finora tra campionato e Coppa Italia, partendo dal primo minuto in ben sei occasioni. Abate, che lo aveva già allenato ai tempi della Juve Stabia, lo sta trasformando rendendolo un giocatore capace di coprire tutta la fascia, garantendo qualità e quantità sia in fase di spinta che in copertura. Inoltre, le prestazioni del talento granata non sono passate inosservate, tanto da portare il club piemontese a muoversi d'anticipo bloccandolo con un rinnovo di contratto fino al 2031, a dimostrazione di quanto la dirigenza creda nel suo potenziale. Ora con Fortini destinato ai box o al massimo alla panchina per evitare ricadute, contro l'Udinese Cacciamani si prepara a prendere di nuovo in mano le chiavi della corsia mancina.