Per certe squadre, il portiere è condannato in questa statistica. E il Torino è una di queste. Il dato che valutiamo oggi è quello sui possessi palla persi a partita. Una statistica che inquadra gli errori fatti con la palla tra i piedi, oppure nella sua trasmissione, o ancora nel suo controllo. E per squadre in cui il rinvio del portiere è una necessità non esattamente controllata, questo dato rischia di essere tra i peggiori per gli estremi difensori. Non è un caso se per il Torino soltanto i due portieri che hanno preso parte a gare di Serie A figurino nella top 50 (che, in questo caso, è flop).

Perri il 1°, Mascardi segue molto dietro: il dato sui possessi persi

Come detto, secondo le statistiche riportate da Sofascore, il primo portiere granata è primo, per l'appunto, anche in questa classifica: L. Più dietro, a completare la top 5,. Per trovare un altro giocatore del Torino bisogna andare indietro fino alla quarantaduesima posizione: