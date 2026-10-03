In un dato, Lucas Perri è il giocatore peggiore in Serie A: quale statistica condanna il portiere granata?
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Per certe squadre, il portiere è condannato in questa statistica. E il Torino è una di queste. Il dato che valutiamo oggi è quello sui possessi palla persi a partita. Una statistica che inquadra gli errori fatti con la palla tra i piedi, oppure nella sua trasmissione, o ancora nel suo controllo. E per squadre in cui il rinvio del portiere è una necessità non esattamente controllata, questo dato rischia di essere tra i peggiori per gli estremi difensori. Non è un caso se per il Torino soltanto i due portieri che hanno preso parte a gare di Serie A figurino nella top 50 (che, in questo caso, è flop).
Perri il 1°, Mascardi segue molto dietro: il dato sui possessi persiCome detto, secondo le statistiche riportate da Sofascore, il primo portiere granata è primo, per l'appunto, anche in questa classifica: Lucas Perri tira il gruppo con 19.7 possessi persi a partita. Seguono a ruota Paulo Dybala e Danilo Veiga, entrambi nei pressi del 18. Più dietro, a completare la top 5, altri due portieri: Lorenzo Palmisani e Wladimiro Falcone, rispettivamente con 16.4 e 16. Per trovare un altro giocatore del Torino bisogna andare indietro fino alla quarantaduesima posizione: Diego Mascardi, con 11.5 possessi persi a partita, condivide il fondo (o quasi) di questa classifica insieme a Emanuele Lulli, Sebastiano Esposito e Alex Jimenez.
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