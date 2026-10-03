È un'Inghilterra stellare quella che asfalta la Croazia del CT Dalic. Gli inglesi vincono per 0-7 fuori casa e condannano i croati alla seconda sconfitta consecutiva in questa Nations League. Doppiette per Harry Kane e Bukayo Saka, a segno anche Bellingham, Gordon e Rogers. Si tratta della sconfitta più larga della storia della Croazia.

Nella debacle di Fiume ha trovato spazio anche il granata Nikola Vlasic. Subentrato ad inizio ripresa per il comasco Baturina, anche lui naufraga con i compagni di squadra. Si rende protagonista con due tiri, dove però non trova fortuna. Nel finale serve Perisic, ma il compagno non riesce a battere Pickford. Era entrato a risultato praticamente acquisito per gli inglesi.