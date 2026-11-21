Svelata la lista dei convocati di Abate per Napoli-Torino, ci sono Fortini e Belghali
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Abate torna a sorridere in vista della sfida di oggi alle 20.45 contro il Napoli, allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Dopo più di un mese si rivede nella lista dei convocati Fortini. Presente anche Belghali sul quale c'erano dubbi riguardanti la tenuta fisica. Ancora indisponibili, invece, gli infortunati Rodriguez e il lungodegente Israel, a cui si aggiunge Biraghi. Di seguito la lista dei 25 giocatori convocati.
I convocati per il match contro il Napoli
Portieri: Mascardi, Perri, Siviero.
Difensori: Belghali, Coco, Cömert, Comuzzo, Fortini, Ismajli, Patterson.
Centrocampisti: Braganca, Cacciamani, Casadei, Fitz-Jim, Ilkhan, Gineitis, Mandragora, Oristanio.
Attaccanti: Aboukhlal, Adams, Kulenovic, Pellegri, Simeone, Vlasic, Zapata.
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