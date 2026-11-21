Dalla Serie A alla Serie C ed estero: gli appuntamenti dei prestiti granata
Cobolli-Alcaraz, highlights Atp Finals: il match point e le parole dello spagnolo nel post match
Italia Granata
Dopo la sosta per le nazionali torna l'appuntamento con Italia Granata per analizzare quelli che saranno gli appuntamenti dei giocatori del Toro in prestito. Dalla Serie A alla Serie C, fino all'estero: ecco tutti gli impegni dei prestiti granata in questo weekend.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Toro
Belghali recupera? E il nodo a centrocampo? I ballottaggi di Napoli-Torino
Toro
Com’era il mondo quando il Torino ha vinto per l’ultima volta a Napoli?
Appuntamento con la Storia
Quando il Presidente fa la differenza
Rassegna Stampa
Tuttosport: "Cacciamani, occhi puntati addosso: tutta Napoli ti osserva"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti