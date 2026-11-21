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TUTTI I NODI DA SCIOGLIERE PER ABATE

A poche ore dal fischio d'inizio di Napoli-Torino il tecnico granata, Ignazio Abate, ha ancora qualche dubbio, e qualche nodo legato a delle condizioni fisiche, da chiarire. L'incognita maggiore è a centrocampo dove, nonostante il ritorno di Madragora, le gerarchie non sono ancora chiarissime e Casadei sembra scalpitare. Altra questione invece quella degli esterni, perché se da una parte è tornato Cacciamani dall'altra Belghali è ancora un punto interrogativo. Vediamo nel dettaglio tutti i ballottaggi.

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