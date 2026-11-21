Lo storico parte dalle suggestioni del presente per andare a ricostruire il passato. Ma il presente granata di suggestioni ne offre poche: si stanno valutando giorno per giorno le condizioni di Vlasic, Abate annuncia che andrà a Napoli per fare punti (manca l’aggettivo…singolare o plurale?), Petrachi ha messo gli occhi sul diciottenne milanista Camarda e il presidente Cairo ha ribadito che è disponibile a vendere perché ‘bisogna lasciar spazio ad altri imprenditori’. Forse un giorno sapremo davvero i retroscena che stanno dietro a queste dichiarazioni monocordi che si ripetono da tempo. Eppure, in una Società di calcio il presidente dovrebbe fare sempre la differenza, soprattutto dopo che, ritrovati sorrisi ed entusiasmo con la terza vittoria consecutiva nella gara interna con il Monza, la squadra ha, a un certo punto, mollato, raccogliendo appena un punto nelle ultime tre partite, nelle quali si doveva raccogliere decisamente di più.

E così lo spettro, continuamente incombente in questo primo quarto di ventunesimo secolo, di una stagione anodina, grigia e desolante è tornato a gigioneggiare tra i pensieri del mondo granata.

Siccome siamo abituati a ragionare sul medio-lungo periodo, affermiamo serenamente che non è sempre stato così nella storia del club.

Il 15 settembre 1963 il Torino Calcio si presentò all’esordio nella 62a edizione del campionato italiano, sul campo del Lanerossi Vicenza che andò in vantaggio al 48’ con Vastola, venendo raggiunto all’82’, su rigore, dal ventisettenne granata Joaquín Peiró Lucas, madrileno proveniente dall’Atlético Madrid, chiamato semplicemente Peiró.

L’inviato della Stampa Giulio Accatino parlò di match «burrascoso», con due espulsi, un arbitraggio «non convincente» del campano Gennaro Marchese (1918-93) al suo ultimo campionato (avrebbe chiuso, nel ’64, con 110 partite arbitrate in Serie B e 163 direzioni di gara in Serie A) e una partita giocata male da entrambe le formazioni. Lo stesso cronista, martedì 17, approfondiva lo stato dei granata, sottolineando da una parte che un punto in trasferta faceva sempre comodo e, dall’altra, che l’allenatore granata aveva urgente bisogno di trovare un centromediano, poiché la diagonale Ferrini-Puja voluta dal ct non funzionava «ancora a dovere», e di «liberare» Peirò che aveva dimostrato di non essere «un combattente» e di avere «limiti di temperamento»; secondo Accatino, il madrileno era indubbiamente «atleta di gran classe», un autentico asso che però quando la partita si faceva «dura e spigolosa» il suo apporto calava sensibilmente. Da qui il consiglio prudente del giornalista che aveva iniziato l’articolo scrivendo che all’inizio del campionato bisognava «andar cauti nei giudizi», «belli o brutti che siano», perché si rischiava di venire presto «smentiti dai fatti»: E poiché da noi in Italia il calcio è soprattutto combattimento, bisognerà che Rocco trovi il «modulo tattico adatto per aiutare lo spagnolo nell’azione di sfondamento».

Quel Toro si presentava ai nastri di partenza decisamente rinnovato: nuovo il presidente, Orfeo Pianelli, nato a Vignale di Borgoforte, nel Mantovano, il 10 agosto 1920; nuovo l’allenatore, il triestino Nereo Rocco, classe 1912, proveniente dalla panchina del Milan; quasi nuovo, nel senso che era alla seconda stagione granata, il bomber di quell’undici, lo spagnolo Joaquín Peiró Lucas (1936-

2020), soprannominato Galgo («levriero» in spagnolo) e Ala infernal, per la sua capacità di realizzare «gol di rapina»; nella stagione 1963-64 Peiró mise a segno 10 reti.

I tifosi tornarono in massa allo stadio: per la prima gara casalinga (0-0 col Bologna, il 22 settembre 1963) giunsero al Comunale 35.000 spettatori che divennero una settimana dopo 50.000, nel match contro il Milan, pure questo conclusosi a reti inviolate; dopo un successivo 0-0 a Mantova (6 ottobre 1963) arrivarono risultanti altalenanti, con quattro sconfitte, tre vittorie e altrettante sconfitte sino alla fine dell’anno. Gli spettatori diminuirono sensibilmente.

Alla fine, i granata disputarono un buon campionato, condizionato da numerosi infortuni, finendo settimi, alla pari con Atalanta e Spal; furono finalisti in Coppa Italia, pareggiando la finale di andata con la Roma all’Olimpico e perdendo quella di ritorno in casa, con gol a cinque minuti dalla fine dell’attaccante patavino Nicolè, ex strisciato.

Il Torino allestì comunque una buona formazione: difendeva i pali Lido Vieri, in difesa c’erano Bearzot, il veneto Luciano Buzzacchera e i collaudati Lancioni e Scesa, il capitano era Giorgio Ferrini, una bandiera (giusto ripeterlo); dal mercato novembrino del ‘62 era arrivato il centravanti inglese Gerry Hitchens, ex Aston Villa e Inter: Pel di carota, così chiamato per il colore dei suoi capelli, in un triennio in riva al Po (1962-65) – ovviamente dalla ‘sponda giusta’ – avrebbe fatto registrare 89 presenze e 28 reti.

La novità principale per la storia granata fu però il presidente Pianelli. Due importanti particolari: Torino è stata la sua seconda patria e il Toro il suo primo, unico grande amore sportivo.

Quanto vorremmo avere un giorno un presidente solo ed esclusivamente granata!

Primo di tre fratelli, educato all’etica del lavoro e del sacrificio fin da piccolo, Orfeo si divise tra studi, famiglia (si prendeva cura di due fratelli quando i genitori lavoravano nei campi) e qualche lavoretto per raggranellare qualche soldo, andando a lavorare la sera presso un falegname; a 16 anni si traferì a Torino, facendo inizialmente il muratore a Grugliasco; dopo aver conseguito il diploma di capomastro ed elettricista e coltivato la passione automobilistica (partecipò anche a due edizioni della Mille Miglia), si mise dapprima in proprio in pieno conflitto (1943) per poi fondare, insieme a Domenico Traversa, l’azienda Pianelli&Traversa; nel 1961 ampliò l’attività con la costruzione di un moderno stabilimento a Rivoli, in zona Cascine Vica.

Insediatosi alla vigilia del campionato 1963-64, Pianelli mostrò idee solide e pragmatiche fin dalla chiamata dell’allenatore: il triestino Nereo Rocco, soprannominato El paròn, parlava solo il dialetto, aveva allenato soprattutto nel Triveneto, fatta eccezione per Napoli e Milan, e ai tempi in cui era ct del Padova, parlando con un giornalista, gli era sfuggita una frase destinata a diventare celebre: “Vinca il migliore…Ciò sperèmo de no!”, visto che la squadra veneta aveva di fronte gli strisciati. Se sull’attribuzione della frase qualcuno ha sollevato dubbi, non ce ne possono invece essere sul fatto che Rocco sia stato un uomo buono e un allenatore burbero e al contempo simpatico, comunicativo e dotato di una grande umanità, tanto che chiamava i giocatori a cui era riuscito trasmettere i giusti stimoli e la sua idea di calcio “i miei veci”. Rocco guidò il Torino per quattro stagioni, con l’acuto del terzo posto nella stagione 1964-65 e passare l’anno seguente (1966-67) al ruolo di direttore tecnico.

Ma se gli allenatori passano (dopo Rocco giunsero nella panchina granata Edmondo Fabbri, Giancarlo Cadé, Gustavo Giagnoni e Gigi Radice), il presidente Pianelli era destinato a mettere il proprio nome sulla stagione granata più esaltante nel dopo-Superga, guidando il club dal 1963 al 1982.

Legato al gessato marroncino portafortuna, Pianelli fu presidente pacato e bonario che, stimato dalla stessa dirigenza strisciata, «impregnò il Toro di tutto sé stesso», convivendo anche con frangenti difficili, come quando il 3 ottobre 1977 venne rapito l’amato nipote Giorgio di quattro anni, liberato 24 giorni dopo a fronte di un pagamento miliardario. Alla fine, anche lui venne – ingiustamente – contestato da tifosi dalla corta memoria che si erano già dimenticati che aveva fatto il possibile per il mondo granata, firmando tra l’altro nel 1969 un assegno di 470 milioni che servì a prelevare dal Napoli Claudio Sala, probabilmente «il solo assegno coperto circolante in quel mercataccio», come ha sottolineato un quarto di secolo fa Ormezzano.

Tornando ai suoi primi anni alla presidenza granata, va detto che grazie a Pianelli il Torino uscì dal grigiore degli anni Cinquanta e fece innamorare i tifosi grazie a colpi azzeccati, come l’acquisto dal Genoa nel ’64 di Gigi Meroni, la Farfalla granata: la morte di Meroni, investito da un’auto pirata in corso Re Umberto il 15 ottobre 1967, fu il passaggio a vuoto più terribile della storia granata dopo Superga. Ma il presidente fu il primo a non mollare, avviando la paziente costruzione di quel gruppo che avrebbe regalato ai tifosi due Coppe Italia (1967-68; 1970-71) e lo scudetto del 1976. L’anno dopo il Toro di Pianelli arrivò secondo per un solo punto, perdendo uno scudetto che avrebbe meritato forse più del precedente.

Orfeo Pianelli è stato uomo di spessore e di valori autentici, ancor prima che un presidente. “Per me Pianelli era come un papà, avevamo un rapporto particolarissimo, tante volte mi spronava, anche ad essere più “cattivo” in campo. È stato un presidente molto intelligente, ha saputo sfruttare le capacità di chi lavorava per lui e aveva un’attenzione speciale per il settore giovanile”. Parola di Paolino Pulici.