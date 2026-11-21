Il "signore" in copertina chiede di attendere: perché ancora non ha fatto vedere nulla. Eppure, a Torino non ne sembrano così convinti. Il timore di conoscere le armi dell'avversario e allo stesso tempo di rimanerne lo stesso offesi è alto: perché in quel del Filadelfia hanno saputo, da subito, su cosa preparare la sfida. Non sempre, però, si può stare allerta su un colpo che ci aspetta in faccia. Abate lo sa, e lo vuole prevenire a tutti i costi.

Chi filtra? L'arma McTominay per Napoli-Torino

Chi fa da filtro? Rientra Mandragora, e Abate...

: "Il punto di forza del Napoli secondo me resta McTominay: i suoi inserimenti sono un fattore in più". L'impressione - che diventa speranza per i tifosi del Torino - è che Abate fosse già accorto su questo aspetto. "Soltanto" 2 gol finora, con una proiezione intorno ai 6/7 gol. Nella scorsa Serie A sono stati 10, con anche 3 assist (finora 0). Ma il Napoli, va detto, non è squadra da decimo posto: tutti, Allegri compreso, attendono una rinascita. E la rinascita partenopea non potrà che ripartire da McTominay. I suoi inserimenti sono l'arma in più della formazione campana e potranno esserlo anche con un Torino che, se non schiererà una difesa compatta al millimetro, rischierà di subire le imbucate del giocatore scozzese.A distanza, lo sfida non un centrocampista che deve filtrare. Tutt'altro: un elemento che deve porsi da filtro. Per Napoli-Torino Abate ritrova Rolando Mandragora, e fa tutta la differenza del mondo. In centrocampo il talento di Bragança non è mai stato messo in discussione (a ragion veduta) ma senza un elemento in grado di unire quantità e qualità - e Gineitis non ha dato soddisfazioni in questo - il reparto centrale granata è stato sotto condizione. Ecco che il rientro dell'ex Fiorentina cambia tutta la fisionomia del centrocampo di Abate. Anzi, dell'intera squadra: per un elemento che filtra, forse chi fa da filtro potrà rivelarsi ancora più fondamentale.