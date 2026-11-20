Il momento richiede risultati, per un Napoli troppo in basso e per un Torino troppo poco in fiducia. Sabato 21 novembre va in scena Napoli-Torino. A partire dalle 20:45 al via la gara tra azzurri e granata allo stadio Diego Armando Maradona. Come arrivano i partenopei alla dodicesima giornata di Serie A? Scopriamo la situazione del Napoli, punti di forza e di debolezza grazie al collega che segue sempre da vicino la squadra di Allegri. Si tratta di Carlo Gioia, giornalista che segue il Napoli per testate tra le quali Si Gonfia la Rete, che noi ringraziamo per essersi concesso ai nostri microfoni e per averci presentato il prossimo avversario del Toro.

Come arriva il Napoli alla gara contro il Torino? “Non è il momento più complicato, però il fatto che il Napoli sia decimo comporta comunque un momento di difficoltà. Dalle Nazionali qualche segnale positivo è arrivato: a partire da Hojlund che fa un gol a partita e arrivando a una rosa più lunga rispetto all'ultima partita. Il Napoli non può più sbagliare perché già adesso ha 9 punti di distanza dal quarto posto del Milan: non è un'ultima spiaggia, però è un'occasione per iniziare a vincere e mettere insieme qualche vittoria. Il Napoli, per dire, non ha mai vinto due partite consecutive in stagione”.

Percepisce fiducia nei confronti di Allegri? “Secondo me non rischia, non è un'ultima spiaggia per l'allenatore. De Laurentiis ha fiducia in lui. Poi bisogna anche capire che squadra avrà da gennaio in poi. Vuole fare un refresh importante, a partire da De Bruyne, che potrebbe andare via”.

A proposito di calciomercato, ritiene che Cacciamani possa essere l’uomo giusto per il Napoli di Allegri? “Per il Napoli in generale, sì. A me piace tantissimo, avrei voluto vederlo a Napoli già in estate, perché secondo me già alla Juve Stabia ha fatto cose importanti. Poi anche per questioni di liste lui sarebbe perfetto: il Napoli ha le liste piene; quindi Cacciamani diventerebbe ancora più interessante perché non andrebbe ad occupare posti. È un profilo che piace. Poi come esterno alto credo che possa avere dei margini di miglioramento importantissimi. A Napoli secondo me farebbe il titolare già da adesso. Poi bisogna vedere come sta rispetto a Lang, ma per me Cacciamani fa il titolare a Napoli. Manna non ha nascosto l'interesse, già piaceva da diverso tempo. Vediamo, perché Cairo comunque è bottega cara, ancora di più a gennaio (ride, ndr). Ancora di più sapendo tutte le esigenze del Napoli con Lang e Neres…”

Passiamo alle provocazioni: il Napoli preferirebbe avere Simeone al posto di Lucca? “Tutti preferirebbero. Io sottolineo sempre un aspetto: il Napoli ha venduto Raspadori e Simeone per 30 milioni complessivi, prendendo il solo Lucca per 35. Ne avevi due secondo me entrambi più forti, entrambi più funzionali, e li hai venduti a 5 milioni in meno rispetto a quanto hai speso per Lucca. Poi, attenzione, per me non è un brutto giocatore. Non è adeguato al contesto Napoli. Paga anche la valutazione, che non dipende da lui: il Napoli lo ha strapagato. Resta un giocatore con dei problemi caratteriali, lo racconta la sua storia. Io personalmente mi sarei tenuto tutta la vita Simeone, che era uno che accettava anche la panchina e che in serie A se sta bene fa la differenza. Soprattutto se messo in condizione”.

Qual è la situazione in infermeria? “È tranquilla rispetto al solito. Bisogna considerare che il Napoli non gioca una partita con tutta la rosa a disposizione da novembre 2024: l'anno dello scudetto di Conte. Contro il Torino non ci saranno Badiashile, Di Lorenzo, Lobotka e Alisson Santos, oltre al solito Buongiorno. Dovrebbero rientrare Neres, Favasuli e Spinazzola. In più il Napoli avrà Marianucci che ha scontato la squalifica dopo l'espulsione contro la Juve. Da questo punto di vista sicuramente qualche carta in più da giocare Allegri ce l'ha. In ogni caso le assenze non sono un alibi: contro il Porto, almeno negli undici titolari, eri nettamente più forte. Ma anche contro la Lazio: per me la rosa del Napoli resta forte, anche se ci sono un po' di punti interrogativi con i giocatori che vogliono andare via come Anguissa, De Bruyne e via dicendo”.

Il punto di forza e il punto di debolezza del Napoli. “Una provocazione: il punto di debolezza per me è l’allenatore. Troppo spesso la rosa del Napoli viene dipinta come non è: ad esempio si parla sempre degli infortuni, però il Napoli che perde 2-0 contro la Juventus perde contro una squadra senza Yildiz, Conceicao, Thuram e Locatelli. Sono assenze importanti. Le assenze secondo me ce le hanno tutti: il Napoli stesso le ha avute l'anno scorso, quando con la stessa rosa meno Gutierrez è arrivato secondo. Quest'anno invece è decima in classifica a 14 punti dalla Lazio. Non può essere una giustificazione, quindi secondo me bisogna far riferimento a questa tendenza di fare un gol e poi chiudersi tutti dietro provando a ripartire. Il Napoli è tra le squadre che dopo aver segnato si abbassano di più: ha questo grande problema, dove poi le assenze entrano fino a un certo punto. Poi hai perso punti in modo banale anche con alcune scelte di formazione sbagliate: si guardi a Venezia o alla gara contro una Fiorentina in difficoltà. Senza considerare il fatto che non ha ancora trovato una quadra, perché il Napoli alterna sempre sistema di gioco. È proprio quest'idea che ha Allegri nel difendere il risultato senza provare a continuare a giocare o quantomeno ad aggredire, a stare più alto, il problema. Cosa che invece è nelle corde di questa squadra. Il punto di forza secondo me resta McTominay: i suoi inserimenti sono un fattore in più. E mi auguro anche Hojlund, che per me è un ottimo attaccante. In difficoltà in questo sistema di gioco, ma è un ottimo attaccante”.