Ignazio Abate presenta la prossima sfida del Torino che andrà in scena sabato 21 novembre alle ore 20.45 contro il Napoli. Il mister granata si presenterà a breve nella sala conferenze dello Stadio Olimpico Grande Torino per rispondere alle domande dei giornalisti presenti.

14.00 Si attende l'arrivo di Ignazio Abate.

14.20 Arrivato Abate, via alle domande.

Quanto ti è servita questa sosta?

“E’ servita tanto perché ci ha permesso di recuperare qualche acciaccato e di mettere benzina nelle gambe. Nelle prossime settimane abbiamo settimane piene per mettere benzina anche agli acciaccati”.

Che insegnamento ti porti da Allegri?

“Con il mister ho un rapporto speciale. Mi porto dietro tanti insegnamenti. E’ un allenatore di alto livello fortissimo nella gestione e nella lettura della partita. Giochiamo in uno stadio infuocato e dobbiamo metterci tanta personalità”.

Petrachi ha parlato del fatto che sia mancato coraggio. Servia anche quello?

“La mia squadra l’ha dimostrato in tante occasioni. O ce l’hai o non ce l’hai. Abbiamo tanti aspetti da migliorare, trovare più continuità nei 90 minuti. Credo che il direttore si riferisse più a questo che ad altro”.

Belghali e Vlasic come stanno?

“Aspetteremo l’allenamento di domani e farò le valutazioni”.

Come si lavora con pochi giocatori durante la sosta?

“Non ci penso e non sono nessuno per dare un’opinione su questo. Il format è questo e bisogna adattarsi. C’è stato meno tempo per presentare la partita ma non è un alibi”.