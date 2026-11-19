La sosta è andata in archivio e la ripresa della Serie A si avvicina. Il Torino andrà in trasferta al Maradona per lasciarsi alle spalle il deludente pareggio casalingo contro il Lecce e le due sconfitte precedenti con Frosinone e Como. La gara si svolgerà sabato sera alle 20:45 e il gruppo granata si sta ricompattando in vista del duro confronto contro i partenopei. La pausa nazionali è stata croce e delizia per il Toro, che ha visto l'infermeria granata svuotarsi, ma al contempo arricchirsi di nuove visite. Ignazio Abate nel post Torino-Lecce dichiarava in merito: "Arriva nel momento giusto, ci permette di alzare la condizione di qualche acciaccato e far tirare il fiato a chi ne ha bisogno. Speravamo di arrivare alla sosta con tre punti, ma questo ci darà ancora più rabbia per arrivare alla vittoria".

Le assenze non devono costituire un'alibi: Abate vuole spavalderia

Abate fa la conta e spera: il quadro tra recuperati, pedine in dubbio e giocatori in crescita

E il bilancio della sosta è rimasto positivo per lui: “E’ servita tanto perché ci ha permesso di recuperare qualche acciaccato e di mettere benzina nelle gambe. Avevamo tanti nazionali quindi dovevamo gestire il gruppo”. Ma i pochi giocatori a disposizione non possono fornire una scusante valida: “Non ci penso e non sono nessuno per dare un’opinione su questo. Il format è questo e bisogna adattarsi. C’è stato meno tempo per presentare la partita ma non è un alibi”. Abate ha lavorato con chi aveva a disposizione, chiedendo coraggio ai suoi. E il tecnico granata ha fiducia nel suo gruppo e punta a fare una gara spavalda al Maradona, senza timore reverenziale: "Il pensiero è la partita di Napoli, sapendo che incontriamo una grande squadra, serve una partita equilibrata ma spavalda con l’obiettivo di fare punti". E a proposito di assenze, un altro discorso è quello legato agli infortunatiUna delle questioni che tiene maggiormente banco tra le fila granata sono i possibili recuperi di Rafik Belghali e Nikola Vlasic. E l'ex Milan ha voluto fare chiarezza, restando neutro: “Si sono allenati ora aspetteremo l’allenamento di domani per fare le valutazioni". L'allenatore campano incrocia le dita e si auspica di poter avere più certezze già dalla. Sicurezze in positivo che invece arrivano dal ritorno in pianta stabile di Rolando Mandragora e dal rientro di Niccolò Fortini, che però è ancora in fase di recupero della condizione: "Fortini è recuperato, è ancora indietro di condizione". E c'è poi un altro rinforzo per l'attacco, che ha approfittato della pausa per rimettersi in forma e avere più continuità: "Pellegri ha finalmente trovato continuità nella settimana. E’ a disposizione e mi auguro che possa togliersi le sue soddisfazioni".