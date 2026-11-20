Chi frequenta i campi di calcio lo sa bene: non sempre tutto fila liscio come sembra. Anche nello sport più amato c'è spazio per malumori, battute al veleno e situazioni spigolose. Il clima, in questo periodo, resta piuttosto teso e non è raro che siano proprio i giocatori a togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Questo è ciò che è capitato a Pedro Gonçalves, attuale giocatore della Fiorentina ed ex fantasista dello Sporting Lisbona. L'addio tra le parti si è consumato nell'ultima estate e non è stato l'unico, dato che anche l'ex compagno di squadra Bragança ha salutato la società lusitana.

Le parole del giocatore

TURIN, ITALY - OCTOBER 27: Daniel Braganca of Torino FC in action during the Serie A match between Torino FC and Como 1907 at Stadio Olimpico Grande Torino on October 27, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Nel corso di una intervista rilasciata a Record, il lusitano ha lanciato qualche frecciatina, rilanciando uno scenario che coinvolge anche il centrocampista granata. "Nessuno ha parlato con me. Ero semplicemente lì, mi allenavo normalmente. Quando arrivava il momento della parte tattica, io e Daniel Bragança uscivamo, il che era normale perché non avremmo preso parte alla partita. Non ci hanno mai fatto allenare a parte. È successo tutto alle nostre spalle. Non sono mai venuti a dirmi: "Non giochi perché vogliamo che tu vada via". Non mi hanno mai detto nulla. Ho accettato la situazione e ho continuato a comportarmi da professionista, come ho fatto fin dal primo giorno. Non penso che fossero obbligati o che dovessero necessariamente dire a me o a Daniel Bragança che non avremmo giocato. È andata così e io ho semplicemente accettato. Dalla partita contro l'Estrela Amadora avevo capito che non avrei più fatto parte delle scelte tecniche e ho continuato a lavorare al massimo, perché, sia che fossi rimasto sia che fossi andato via, avrei comunque dovuto giocare".