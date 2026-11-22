Momenti di tensione sull'autostrada A1 nella giornata di ieri, sabato 21 novembre. Alcuni ultras del Torino, diretti a Napoli per assistere alla sfida del Maradona, si sono scontrati con un gruppo di tifosi della Roma in viaggio verso Parma. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, gli episodi si sono verificati nei pressi di Firenze, all'altezza dell'area di servizio Arno Est, dove un restringimento della carreggiata dovuto ai lavori aveva provocato una coda.

Ad avere la peggio sarebbero stati i sostenitori granata. Alcuni van sono stati danneggiati e diversi tifosi del Torino sono stati accompagnati in ospedale a Firenze per ricevere le cure necessarie. Nessuno avrebbe riportato ferite gravi. Sui social sono inoltre circolate fotografie di materiale appartenente al gruppo ultras granata TH, che sarebbe stato sottratto durante gli scontri.

Scontri ultras Torino-Roma, il rischio di nuovi divieti dopo il ritorno in trasferta

L'episodio arriva proprio nel giorno in cui il tifo organizzato del Torino tornava a seguire la squadra in trasferta dopo mesi di divieti. Per la partita contro il Napoli erano attesi circa 400 sostenitori granata, dopo lo stop disposto il 10 giugno in seguito agli scontri avvenuti prima del derby del 24 maggio. Il provvedimento aveva impedito ai residenti a Torino e provincia di assistere alle prime cinque trasferte stagionali.

Ora resta da capire se quanto accaduto sull'A1 porterà a nuove restrizioni. Si attende una valutazione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, chiamato a esaminare gli episodi. Intanto, per i tifosi della Roma, rimane sospesa la vendita dei biglietti per il settore ospiti della trasferta contro il Bologna del prossimo 4 dicembre.