La sconfitta contro il Napoli lascia l'amaro in bocca al Torino, battuto 1-0 al Maradona dal gol di Scott McTominay. All'indomani della partita, Alessio Cacciamani ha affidato ai social le proprie riflessioni sul risultato e sul percorso della squadra di Ignazio Abate.

L'esterno granata ha pubblicato su Instagram un messaggio nel quale esprime il dispiacere per il ko, ma anche la volontà di guardare avanti: "Non era il risultato che volevamo ma andiamo avanti su questa strada". Cacciamani ha poi rivolto un pensiero ai sostenitori granata presenti a Napoli, ringraziandoli per la vicinanza nonostante la sconfitta: "Un grazie ai tifosi che ci hanno sostenuto anche ieri".